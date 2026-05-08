El residuo del asado que pocos aprovechan: el secreto para nutrir tus plantas y espantar plagas

Lo que queda después de un asado suele terminar en la basura sin demasiadas vueltas. Sin embargo, ese residuo gris puede tener un segundo uso inesperado: mejorar el estado del suelo en jardines y huertas. La clave está en entender cómo usarlo y, sobre todo, cuándo no hacerlo.

Las cenizas de madera o carbón vegetal contienen minerales como potasio, calcio y magnesio. Estos nutrientes pueden enriquecer la tierra y favorecer el crecimiento de ciertas plantas, especialmente en suelos ácidos.

Además, tienen un efecto particular: elevan el pH. Esto significa que pueden corregir terrenos demasiado ácidos, volviéndolos más aptos para determinados cultivos. Pero justamente por eso requieren cuidado: un exceso puede alterar el equilibrio del suelo y perjudicar a las plantas.

Pequeño productos riega su cultivo. Foto: Freepik.

El uso más común es como complemento del suelo. En lugar de aplicarlas en grandes cantidades, se recomienda esparcir una capa fina y mezclarla bien con la tierra antes de plantar. En macetas o huertas pequeñas, conviene observar cómo reaccionan las plantas antes de repetir la aplicación. También pueden sumarse al compost doméstico, aunque en pequeñas proporciones. Su función ahí es aportar minerales, pero si se agregan en exceso pueden frenar el proceso natural de descomposición.

Más allá de su aporte nutricional, las cenizas también pueden funcionar como barrera física. Su textura seca y áspera dificulta el desplazamiento de babosas y caracoles, dos de los visitantes más problemáticos en jardines. Colocar un círculo de ceniza alrededor de las plantas puede ayudar a protegerlas, aunque este método requiere mantenimiento: la lluvia o el riego reducen su efectividad y obligan a reponerla.

Hombre trabaja en su huerta. Foto: Archivo El País.

Antes de usarlas, hay un punto fundamental: solo son aptas las cenizas provenientes de madera natural o carbón sin aditivos. Si provienen de materiales tratados, papeles o briquetas con químicos, pueden introducir sustancias tóxicas en el suelo. Tampoco son recomendables para todas las plantas. Especies que prefieren suelos ácidos —como algunas ornamentales— pueden verse afectadas negativamente por el cambio de pH.

Reutilizar cenizas puede ser una forma simple de aprovechar un residuo cotidiano, pero no es una solución universal. Su valor está en el uso moderado y consciente, como parte de un manejo más amplio del jardín. Bien aplicadas, pueden sumar nutrientes y hasta ayudar en el control de plagas. Mal utilizadas, pueden generar el efecto contrario. Como suele pasar en jardinería, el equilibrio hace toda la diferencia.

Con base en El Tiempo/GDA