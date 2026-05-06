Medicina herbal según las estaciones: así será el taller que comienza en El Pinar

Este sábado, en El Pinar, se realizará el taller "Ciclos de la Tierra", que versará sobre la medicina herbal y su potencial como sanadora y generadora de bienestar y salud.

La doctora en fitomedicina Mónica Barrera será su responsable y ella explica que tal como recuerda el nombre del encuentro, somos cíclicos. “No somos seres lineales, no estamos, por ejemplo, en un mismo nivel de productividad todo el año. Cuando uno se da cuenta de eso, también comprende lo importante que es adaptarse a esos períodos. Es como cuando plantás algo. Una planta tiene que adaptarse al entorno para sobrevivir. Nosotros también tenemos que adaptarnos a los ciclos de la tierra”, señala.

Mónica Barrera. Foto: Gentileza.

La medicina herbal o fitoterapia es el uso de plantas o sus partes con fines terapéuticos, para prevenir, aliviar o tratar problemas de salud. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como agencias reguladoras de medicamentos la reconocen como una disciplina con base científica, siempre que se aplique correctamente.

“Según la propia Organización Mundial de la Salud” -acota Barrera- “la gran mayoría de las personas en el mundo recurren más a la medicina herbal que a la convencional. El 80% de las personas en todo el mundo usan la medicina herbal como primera línea de tratamiento y como medicina preventiva. La gente que acude a la medicina farmacológica creada o preparada en un laboratorio, es una minoría”.

Para la experta, lo de la prevención no es un tema baladí cuando se habla de medicina herbal. “Es importante sostener los hábitos de medicina herbal porque eso puede contribuir a prevenir el desarrollo de enfermedades que pueden tornarse crónicas”.

Foto: Canva.

Sin embargo, Barrera también remarca que la medicina herbal puede seguir jugando un papel en el tratamiento de un paciente, aunque señala que por tiempo limitado. “La medicina moderna no ha encontrado hasta ahora cómo curar muchas enfermedades crónicas, de ahí que a uno le den ‘tratamientos de por vida’, como, por ejemplo, para la presión o el colesterol”, dice.

Y agrega que en algunos casos, la medicina herbal ha podido dar alivio a corto plazo, pero es importante señalar que no es una terapia que pueda sostenerse mucho en el tiempo, porque el organismo humano no es compatible con sostener procesos herbales crónicos.

Más allá de cuestiones algo técnicas y complejas, la experta señala otro aspecto del taller que debe tenerse en cuenta, el de la estación: “Durante las dos horas que dura el taller, daremos algunas pinceladas de cómo es la época de otoño, que es la ventana biológica no solo para la medicina herbal. De hecho, mucha gente se vacuna en esta estación porque es un momento apto y óptimo para prevenir lo que puede venir en la etapa invernal”, finaliza.

Datos a tener en cuenta

Mónica Barrera en acción. Foto: Gentileza.