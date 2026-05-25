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El País Bienestar Nutrición

El alimento “saludable” que después de los 40 puede inflamar el abdomen y enlentecer el metabolismo

Especialistas advierten que algunos productos promocionados como saludables pueden favorecer inflamación, fatiga y aumento de peso durante la perimenopausia y menopausia.

El País
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25/05/2026, 17:00
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Barritas de granola.jpg
Barras de granola.
Foto: Images/iStockphoto

Después de los 40 años, muchas mujeres comienzan a notar cambios físicos aunque mantengan los mismos hábitos de alimentación y actividad física. Inflamación abdominal, cansancio, digestión más lenta y aumento de peso son algunas de las molestias más frecuentes en esta etapa.

Especialistas en nutrición y endocrinología explican que estos cambios suelen estar relacionados con las modificaciones hormonales propias de la perimenopausia y la menopausia, especialmente por la disminución progresiva de los estrógenos.

Una nutricionista experta en menopausia recomienda: hacer tres comidas al día y evitar el picoteo

En ese contexto, algunos alimentos promocionados como “saludables” podrían convertirse en aliados poco favorables para el organismo, sobre todo cuando contienen azúcares agregados, exceso de sodio y otros ingredientes ultraprocesados.

Los productos “saludables” bajo la lupa

De acuerdo con información publicada por SuMédico, ciertos productos de consumo habitual pueden contribuir a procesos inflamatorios sin que muchas personas lo noten.

Entre ellos aparecen yogures azucarados, granolas comerciales, jugos etiquetados como “naturales”, barras energéticas y productos light o reducidos en grasa que, pese a su imagen saludable, contienen azúcares ocultos y aditivos.

Los especialistas señalan que durante esta etapa hormonal el metabolismo puede volverse más lento y aumentar la sensibilidad del cuerpo a los alimentos ricos en azúcar o altamente procesados.

Yogur con frutas. Foto;: Pixabay
Yogur con frutas. Foto;: Pixabay

Además, explican que productos como smoothies embotellados, yogures con fruta industrializados o granolas comerciales suelen generar picos rápidos de glucosa en sangre debido a su elevado contenido de azúcar añadida.

Inflamación, cansancio y aumento de peso

Según los expertos, estas subas bruscas de glucosa también pueden estar vinculadas a ansiedad por la comida, acumulación de grasa abdominal y sensación persistente de fatiga.

Uno de los problemas es que la inflamación crónica no siempre presenta síntomas evidentes. Muchas veces sus señales suelen confundirse con estrés, cansancio cotidiano o efectos normales del paso del tiempo.

Entre los síntomas más frecuentes aparecen abdomen inflamado, retención de líquidos, dolores de cabeza, problemas digestivos, antojos constantes y dificultad para bajar de peso.

Los especialistas también advierten que una alimentación rica en azúcares y ultraprocesados puede aumentar el riesgo de resistencia a la insulina, colesterol elevado y enfermedades cardiovasculares.

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Smoothie de frutillas.
Foto: Unsplash.

Qué recomiendan los especialistas

Frente a este escenario, nutricionistas recomiendan prestar atención a las etiquetas y evitar productos que contengan jarabes, azúcares añadidos o cantidades elevadas de sodio, incluso cuando se comercialicen como saludables.

También sugieren priorizar alimentos frescos ricos en fibra, proteínas y grasas saludables, como frutas enteras, verduras, legumbres, nueces y pescado.

Otra recomendación habitual es incorporar ejercicios de fuerza para preservar y aumentar la masa muscular, ya que esto ayuda a mantener activo el metabolismo durante los cambios hormonales.

En base a El Tiempo/GDA

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