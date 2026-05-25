El alimento “saludable” que después de los 40 puede inflamar el abdomen y enlentecer el metabolismo
Especialistas advierten que algunos productos promocionados como saludables pueden favorecer inflamación, fatiga y aumento de peso durante la perimenopausia y menopausia.
Después de los 40 años, muchas mujeres comienzan a notar cambios físicos aunque mantengan los mismos hábitos de alimentación y actividad física. Inflamación abdominal, cansancio, digestión más lenta y aumento de peso son algunas de las molestias más frecuentes en esta etapa.
Especialistas en nutrición y endocrinología explican que estos cambios suelen estar relacionados con las modificaciones hormonales propias de la perimenopausia y la menopausia, especialmente por la disminución progresiva de los estrógenos.
En ese contexto, algunos alimentos promocionados como “saludables” podrían convertirse en aliados poco favorables para el organismo, sobre todo cuando contienen azúcares agregados, exceso de sodio y otros ingredientes ultraprocesados.
Los productos “saludables” bajo la lupa
De acuerdo con información publicada por SuMédico, ciertos productos de consumo habitual pueden contribuir a procesos inflamatorios sin que muchas personas lo noten.
Entre ellos aparecen yogures azucarados, granolas comerciales, jugos etiquetados como “naturales”, barras energéticas y productos light o reducidos en grasa que, pese a su imagen saludable, contienen azúcares ocultos y aditivos.
Los especialistas señalan que durante esta etapa hormonal el metabolismo puede volverse más lento y aumentar la sensibilidad del cuerpo a los alimentos ricos en azúcar o altamente procesados.
Además, explican que productos como smoothies embotellados, yogures con fruta industrializados o granolas comerciales suelen generar picos rápidos de glucosa en sangre debido a su elevado contenido de azúcar añadida.
Inflamación, cansancio y aumento de peso
Según los expertos, estas subas bruscas de glucosa también pueden estar vinculadas a ansiedad por la comida, acumulación de grasa abdominal y sensación persistente de fatiga.
Uno de los problemas es que la inflamación crónica no siempre presenta síntomas evidentes. Muchas veces sus señales suelen confundirse con estrés, cansancio cotidiano o efectos normales del paso del tiempo.
Entre los síntomas más frecuentes aparecen abdomen inflamado, retención de líquidos, dolores de cabeza, problemas digestivos, antojos constantes y dificultad para bajar de peso.
Los especialistas también advierten que una alimentación rica en azúcares y ultraprocesados puede aumentar el riesgo de resistencia a la insulina, colesterol elevado y enfermedades cardiovasculares.
Qué recomiendan los especialistas
Frente a este escenario, nutricionistas recomiendan prestar atención a las etiquetas y evitar productos que contengan jarabes, azúcares añadidos o cantidades elevadas de sodio, incluso cuando se comercialicen como saludables.
También sugieren priorizar alimentos frescos ricos en fibra, proteínas y grasas saludables, como frutas enteras, verduras, legumbres, nueces y pescado.
Otra recomendación habitual es incorporar ejercicios de fuerza para preservar y aumentar la masa muscular, ya que esto ayuda a mantener activo el metabolismo durante los cambios hormonales.
En base a El Tiempo/GDA
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