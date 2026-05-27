Sal rosada, marina o común: qué dice la nutrición sobre el consumo de sodio y la salud

La sal y su consumo están en foco este mes con el Día mundial de la hipertensión arterial y las campañas de concientización sobre su consumo. Panes, snacks, quesos, embutidos, aderezos, caldos, cereales, galletitas y productos ultraprocesados ocultan este ingrediente y es momento de prestarle atención.

De ingrediente básico de la cocina, la sal se convirtió en un producto con marketing. Las góndolas cambiaron, las redes sociales hicieron lo suyo y algo tan cotidiano como condimentar la comida, empezó a llenarse de etiquetas atractivas y promesas de salud. Sal rosada del Himalaya, marina, ahumada, gourmet, artesanal o “natural”. Pareciera que elegir una sal específica lograra cambiar la calidad de la alimentación. Y ahí aparece la interrogante: ¿existe una sal más saludable que otra o estamos frente a uno de los grandes éxitos del marketing wellness? Mientras discutimos si la sal rosada tiene más minerales o si la marina es “más pura”, consumimos enormes cantidades de sodio sin darnos cuenta, y es ahí donde está el verdadero problema.

El sodio: necesario, pero no en exceso

Primero lo primero: el sodio no es “malo”. De hecho, es un mineral esencial para la vida. Participa en funciones fundamentales como la transmisión nerviosa, la contracción muscular y el equilibrio de líquidos del organismo. El problema surge cuando se consume en exceso. La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 5 gramos de sal por día, (en Uruguay se consumen en promedio 8,3 gramos de sal por día) y no porque estemos agregándole sal a todo, el exceso muchas veces ni siquiera viene del salero. Viene del pan del desayuno, de las galletitas “light”, de los cereales, de los quesos, de los fiambres, de los snacks, de los aderezos, de las salsas prontas, de las hamburguesas congeladas, de los caldos concentrados y de muchos productos ultraprocesados que forman parte de la rutina cotidiana.

Uno de los grandes engaños es asociar el exceso de sal solamente a comidas muy saladas, cuando gran parte del sodio está oculto en alimentos industrializados. Mientras eso ocurre, el foco de la conversación ahora es qué sal elegimos.

Sal Rosada del Himalaya: ¿salud o marketing?

La estrella absoluta del mundo wellness. La sal rosada del Himalaya se instaló como símbolo de alimentación “natural”, saludable y más pura que la sal común. Se vende como fuente de minerales, como mejor opción para la presión arterial e incluso como alternativa “menos procesada”.

Es verdad: contiene minerales como hierro, magnesio, calcio o potasio son esos minerales los que le dan su color rosado característico.

El problema es la cantidad. Las concentraciones son tan pequeñas que, en términos nutricionales reales, el impacto es prácticamente insignificante. Para obtener una cantidad relevante de hierro o magnesio a través de esta sal habría que consumirla niveles de sodio excesivo y perjudicial para la salud cardiovascular. En otras palabras: sí, tiene minerales. Pero no en cantidades que cambien la calidad nutricional de la alimentación.

Y ahí aparece algo clave en nutrición: tomar una pequeña diferencia y convertirla en una promesa enorme. Porque que algo sea “natural” no significa automáticamente que sea más saludable. De hecho, muchas veces el marketing logra que se consuman más cantidad de estos productos porque sienten que están frente a una opción “mejor” o “más sana”. Y no, la sal rosada sigue siendo principalmente sodio.

Sal del Himalaya. Foto: Pixabay.

¿La sal marina es mejor?

La sal marina también suele tener una imagen bastante positiva. Se asocia a algo más artesanal, menos refinado y más puro.

Se obtiene por evaporación del agua de mar y puede variar en textura, humedad o sabor según el proceso de elaboración. Algunas tienen cristales más grandes, otras un sabor más suave o una experiencia gastronómica distinta. Pero nutricionalmente, la historia cambia bastante poco. La mayor parte sigue siendo cloruro de sodio.

Sí puede haber mínimas diferencias en minerales traza, pero nuevamente: no en cantidades suficientes como para generar un beneficio clínico relevante.

O sea, cambiar sal común por sal marina no convierte automáticamente una alimentación alta en sodio en saludable. Es importante entender esto porque muchas veces ponemos el foco en detalles mínimos y mantenemos hábitos que impactan mucho más en la salud.

Un dato que casi nadie menciona: la sal común tiene yodo, un detalle que muchas veces queda afuera de la conversación.

La yodación de la sal fue una de las estrategias de salud pública más importantes para prevenir el déficit de yodo, un mineral clave para el correcto funcionamiento de la glándula tiroides y para el desarrollo neurológico. Con esta medida se disminuyó significativamente problemas como el bocio y otras alteraciones asociadas a la falta de yodo.

Sin embargo, varias sales gourmet o “naturales” no tienen yodo agregado. Y no es lo mismo qué sal emplear.Desde el punto de vista gastronómico sí puede haber diferencias interesantes. Algunas sales aportan texturas distintas, otras funcionan mejor para determinados platos y otras tienen sabores más intensos o ahumados que enriquecen una preparación.

Una sal en escamas sobre vegetales grillados o una sal ahumada en una carne pueden generar una experiencia culinaria distinta, el problema aparece cuando esas diferencias gastronómicas se venden como si fueran herramientas terapéuticas o suplementos minerales. Ahí se mezcla información real con marketing algo que ocurre muchísimo en el mundo de la alimentación saludable.

Foto: Commons.

El verdadero problema no suele estar en el salero

Mientras se discute si usar sal rosada o marina, la alimentación está marcada por el exceso de ultraprocesados, poco consumo de frutas y verduras, comidas rápidas, productos industrializados y muy poca cocina casera. Y eso tiene muchísimo más impacto en la salud que el color de la sal. Una persona puede cocinar con sal común y tener una alimentación saludable, equilibrada y basada en comida real. Y otra puede usar exclusivamente sal del Himalaya mientras consume snacks, embutidos, delivery y productos ultraprocesados todos los días.

Muchas veces buscamos “superalimentos” o reemplazos mágicos mientras ignoramos los hábitos que realmente hacen diferencia.

El paladar también se educa

Cuando una persona reduce gradualmente el consumo de sal, su paladar se adapta. Al principio muchos sienten que “la comida no tiene gusto”. Pero en pocas semanas los sabores naturales empiezan a percibirse mucho más.

Un tomate vuelve a tener sabor a tomate. Las especias resaltan más. Los alimentos dejan de necesitar tanta sal para resultar agradables y esto no significa comer desabrido ni aburrido porque hay muchísimas formas de potenciar sabor sin depender tanto del sodio. Ajo, cebolla, pimienta. Limón, curry, pimentón, romero, hierbas frescas, vinagres, mostaza, técnicas de cocción como horno, grill o caramelización natural de vegetales, son algunas opciones.

Cuando la cocina empieza a apoyarse más en sabores reales y menos en productos ultraprocesados, la necesidad de agregar tanta sal disminuye sola.

La discusión importante no es qué sal usás si la sal es rosada, marina o gourmet, la mayoría de las sales especiales no son dañinas. Pero tampoco son milagrosas. Siguen siendo sal, y aunque cambie el color, el envase o el precio, el sodio sigue estando ahí.

La pregunta clave es cuánto sodio consumís por día sin darte cuenta. Porque el gran exceso no suele venir de la pizca de sal que agregamos al cocinar. Viene del combo cotidiano de productos industrializados que normalizamos.