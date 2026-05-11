Uruguayos consumen casi el doble de sal de lo recomendado y el 70% es de alimentos procesados y ultraprocesados

Del 11 al 17 de mayo de 2026 se desarrollará la Semana de Sensibilización sobre el Consumo de Sal, una iniciativa impulsada por la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social (OMIS) en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y la Intendencia de Montevideo, entre otros organismos y organizaciones.

La campaña se denomina «La sal que no ves» y busca visibilizar un problema de salud pública que pasa desapercibido para gran parte de la población: el exceso de sodio que no proviene del salero, sino de los alimentos procesados y ultraprocesados que se consumen a diario.

Actividad abierta en la Explanada de la Universidad

Como parte de las actividades previstas en el marco de la campaña, el martes 12 de mayo, entre las 9:00 y las 12:00 horas, se realizará una jornada abierta al público en la Explanada de la Universidad de la República (Av. 18 de Julio y Tristán Narvaja).

La actividad contará con distintos espacios de información, sensibilización y participación para promover hábitos alimentarios más saludables y concientizar sobre el consumo excesivo de sodio.

La Intendencia de Montevideo, a través de su División Salud, participará con un equipo que realizará controles gratuitos de presión arterial.

Además, la licenciada en Nutrición Medy Winokur, referente del programa de nutrición del Servicio de Atención a la Salud de la comuna, junto a estudiantes de la Escuela de Nutrición, compartirá información sobre el contenido de sodio presente en alimentos ultraprocesados y realizará comparaciones con preparaciones caseras. También se brindarán recomendaciones y alternativas para condimentar las comidas y potenciar su sabor sin necesidad de recurrir al exceso de sal.

Foto: Commons.

Por su parte, el Servicio de Regulación Alimentaria desarrollará una propuesta expositiva e interactiva con juegos y dinámicas orientadas a fomentar el consumo consciente, haciendo especial énfasis en el etiquetado nutricional y otras herramientas de información para los consumidores.

Asimismo, Cocina Uruguay llevará adelante una instancia de sensibilización sobre el consumo de sodio y la importancia de incorporar hábitos alimentarios saludables. El programa de educación alimentaria de la Intendencia trabaja durante todo el año promoviendo la alimentación saludable a través de cursos y talleres gratuitos en distintos barrios de Montevideo.

El problema del sodio oculto

En Uruguay se consumen, en promedio, 8,3 gramos de sal por día, casi el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, se estima que el 70% del sodio ingerido no proviene del salero, sino de alimentos procesados y ultraprocesados como panes, fiambres, quesos, snacks, sopas y salsas, muchos de los cuales no tienen un sabor particularmente salado.

Bolsa de papas fritas. Foto: Pixabay

A esto se suma que 4 de cada 10 adultos de entre 25 y 64 años presentan hipertensión arterial, muchas veces sin saberlo. Las enfermedades cardiovasculares representan el 23,4% de las muertes en Uruguay y constituyen la principal causa de mortalidad en el país.

La campaña La sal que no ves propone poner el foco no solo en las decisiones individuales, sino también en el entorno alimentario: la composición de los productos disponibles en el mercado, la oferta de alimentos frescos y las políticas que regulan a la industria alimentaria.

En ese sentido, la iniciativa promueve la reducción del sodio en los alimentos como una de las medidas más efectivas para mejorar la salud de la población. El objetivo es avanzar hacia entornos alimentarios que hagan más fácil elegir opciones más saludables.