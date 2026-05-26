Cómo ayuda la medicina regenerativa a evitar una cirugía de rodilla en casos de desgaste o lesión

El desgaste de las articulaciones y las lesiones crónicas ya no conducen necesariamente a una cirugía. Según explicó el doctor Emmanuel López, especialista certificado en medicina regenerativa, tratar los problemas articulares en etapas tempranas permite acceder a procedimientos menos invasivos que pueden ralentizar el deterioro y mejorar la movilidad y la calidad de vida de los pacientes.

La importancia de detectar el daño articular a tiempo

Uno de los errores más frecuentes entre las personas que padecen dolor de rodilla es postergar la consulta médica hasta que el daño ya es severo. De acuerdo con Emmanuel López, cuando las lesiones articulares se encuentran en fases leves o moderadas, la medicina regenerativa puede ayudar a evitar una intervención quirúrgica.

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“Si el daño se detecta en grados 1, 2 o incluso 3, es posible evitar una cirugía mediante terapias regenerativas. Pero cuando el paciente llega con un daño estructural masivo, grado 4, la terapia ya no sustituye la cirugía y solo ayuda a mejorar el pronóstico o ralentizar el deterioro”, explicó el especialista.

Cómo funciona la medicina regenerativa en ortopedia

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Durante muchos años se creyó que el cartílago articular no tenía capacidad de regeneración, por lo que los pacientes con desgaste avanzado solo podían recurrir a prótesis o reemplazos articulares.

En la actualidad, las terapias regenerativas buscan estimular la recuperación de los tejidos dañados y disminuir la inflamación, con el objetivo de mejorar la funcionalidad de la articulación y reducir el dolor.

El especialista destacó que estos tratamientos son utilizados tanto por adultos mayores como por deportistas, quienes suelen estar expuestos a un alto estrés biomecánico y buscan acelerar su recuperación para volver a sus actividades habituales.

Aplicaciones más allá de las lesiones de rodilla

La medicina regenerativa también comenzó a utilizarse en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes.

Según López, este tipo de terapias puede contribuir a disminuir procesos inflamatorios y mejorar el funcionamiento de órganos como el hígado y el páncreas, permitiendo incluso reducir gradualmente algunos medicamentos bajo estricta supervisión médica.

Además, tratamientos complementarios como la ozonoterapia y el plasma rico en plaquetas son empleados para favorecer la recuperación celular, reducir la inflamación y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

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Una terapia complementaria y personalizada

El doctor Emmanuel López remarcó que la medicina regenerativa no debe entenderse como una solución milagrosa ni como un reemplazo absoluto de los tratamientos convencionales. También subrayó que estos procedimientos deben realizarse bajo protocolos médicos estrictos y por profesionales certificados.

“No vemos enfermedades, vemos pacientes”, concluyó el especialista, al señalar que el objetivo principal es recuperar la movilidad, aliviar el dolor y mejorar el bienestar general mediante tratamientos personalizados y atención médica temprana.