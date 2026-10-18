Los siete lugares estratégicos para poner el romero en la cocina y potenciar la prosperidad en el hogar

El romero es una de las plantas aromáticas más apreciadas tanto en la gastronomía como en la decoración de interiores. Además de aportar un toque fresco y mediterráneo a las comidas, esta hierba tiene un significado simbólico en corrientes como el Feng Shui, una filosofía de origen chino que busca armonizar los espacios mediante la disposición de los objetos y su relación con el entorno.

Dentro de esta tradición, las plantas aromáticas de hojas perennes suelen asociarse con la vitalidad, la renovación y el crecimiento. Desde esa perspectiva, incorporar romero a la cocina —un ambiente vinculado simbólicamente con la alimentación y la prosperidad del hogar— permite combinar decoración, uso culinario e intención de bienestar. Estas asociaciones pertenecen al plano simbólico y no constituyen efectos demostrados científicamente.

Quienes aplican el Feng Shui en el diseño interior prestan atención a la distribución de los elementos y a la circulación del chi, entendido como energía vital. Al elegir dónde colocar la maceta, conviene considerar tanto estos criterios decorativos como las necesidades reales de la planta, especialmente la luz solar, la ventilación y el drenaje.

Los 7 mejores lugares de la cocina para ubicar el romero

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Para integrar esta planta a la decoración y aprovechar sus hojas frescas al cocinar, existen distintas ubicaciones posibles. La elección debe contemplar tanto su significado simbólico como las condiciones necesarias para su crecimiento.



1. Cerca de una ventana

La luz natural y la ventilación pueden favorecer el desarrollo del romero en maceta, siempre que reciba suficiente sol directo. En el Feng Shui, este lugar también simboliza la renovación y la entrada de energía fresca del exterior.



2. En la entrada de la cocina

Si no obstaculiza el paso ni queda expuesto a corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura, puede funcionar como un detalle decorativo. Según la interpretación del Feng Shui, mantener despejado el acceso ayuda a representar una circulación fluida de la energía positiva.



3. Sobre la barra o la mesada

Colocar el romero en la cocina permite tenerlo a mano para cortar algunas hojas y utilizarlas en distintas preparaciones. Además, aporta un toque verde y aromático al ambiente. Lo recomendable es elegir una superficie con suficiente luz y alejada del calor directo de la estufa.



4. En una repisa elevada e iluminada

Esta alternativa permite aprovechar la altura en las cocinas pequeñas y liberar espacio de trabajo. Desde la perspectiva del Feng Shui, mantener los elementos naturales ordenados puede contribuir a una sensación visual de equilibrio. Sin embargo, la repisa debe recibir abundante luz natural y ser lo suficientemente estable para sostener la maceta.



5. En el desayunador o sobre una mesa auxiliar

Utilizar el romero como centro de mesa discreto suma un elemento natural al espacio compartido. En el plano simbólico, puede asociarse con la abundancia, la unión familiar y la alimentación. Es importante que la planta no moleste durante las comidas y que reciba la iluminación necesaria.



6. Integrado en un huerto de hierbas aromáticas

Combinar el romero con otras hierbas aromáticas, como albahaca, tomillo o menta, permite reunir ingredientes frescos en un mismo rincón de la cocina. Esta disposición aporta variedad visual y facilita el acceso a las plantas durante la preparación de los alimentos. De todos modos, cada especie debe contar con condiciones de luz y riego adecuadas.



7. En un rincón despejado

Una esquina luminosa puede convertirse en un punto focal de la decoración y ayudar a aprovechar espacios poco utilizados. Según el Feng Shui, incorporar elementos naturales a estos sectores puede simbolizar renovación y prosperidad. No obstante, conviene evitar los rincones oscuros, húmedos o demasiado próximos al horno: el orden visual no compensa la falta de condiciones adecuadas para el crecimiento del romero.

Cuidados esenciales para mantener saludable el romero

Foto: Commons.

Más allá de su significado en el Feng Shui, el romero necesita condiciones específicas para mantenerse vigoroso, especialmente cuando se cultiva en interiores. Esta planta de origen mediterráneo requiere mucha luz y no tolera bien el exceso de humedad en las raíces.



Luz solar directa

El romero necesita abundante luz natural y, en general, al menos entre cuatro y seis horas diarias de sol directo. Por eso, colocarlo junto a una ventana soleada suele ser una de las mejores opciones para cultivarlo dentro de casa.



Sustrato con buen drenaje

Las raíces del romero son sensibles al exceso de agua. Para evitar que se acumule humedad, es conveniente utilizar un sustrato bien drenado y una maceta con orificios en la base. Una mezcla suelta que facilite la circulación del agua favorece el desarrollo de las raíces.



Riego moderado

El riego del romero debe ajustarse a las condiciones ambientales. Lo recomendable es regar cuando la capa superior del sustrato se haya secado, en lugar de hacerlo siguiendo un calendario fijo. La frecuencia dependerá de la temperatura, la cantidad de luz y el tamaño de la maceta.



Ventilación y distancia del calor

También es importante mantener la planta en un lugar bien ventilado, lejos de zonas con vapor constante, condensación o calor intenso de la estufa. Estas condiciones pueden debilitarla y dificultar su mantenimiento.

Romero. Foto: Commons.

En definitiva, colocar romero en la cocina según el Feng Shui puede ser una forma de combinar decoración, practicidad y simbolismo. Para que la experiencia sea satisfactoria, lo fundamental es elegir un lugar que armonice con el ambiente sin descuidar las necesidades de luz, ventilación y riego de esta planta aromática.

