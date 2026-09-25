Por qué el romero es considerado una planta medicinal clave para el cerebro y la presión arterial

El romero es una de las plantas aromáticas con mayor tradición de uso en la medicina natural. A lo largo de los siglos se le atribuyeron diferentes propiedades, entre ellas su posible aporte para mejorar la memoria, favorecer la relajación, aliviar algunos dolores de cabeza y contribuir al descanso. Sin embargo, los efectos estudiados en la actualidad dependen de la forma de consumo y de la cantidad utilizada.

Su nombre científico es Rosmarinus officinalis L. y pertenece a la familia Lamiaceae, la misma a la que corresponden plantas como la menta, el tomillo y la salvia. Es una especie perenne y arbustiva, capaz de desarrollarse en distintos tipos de suelo. Los registros académicos sitúan su origen en la región del Mediterráneo y el Cáucaso, aunque actualmente se cultiva en numerosas partes del mundo.

El romero también tiene una larga historia vinculada con la cultura y la medicina tradicional. Los antiguos romanos lo ofrecían a sus dioses y lo utilizaban por sus supuestos efectos calmantes y relajantes. A su vez, algunas tradiciones sostienen que los griegos lo consumían antes de rendir exámenes porque creían que podía ayudar a estimular la memoria.

Tres beneficios del romero que fueron estudiados

Foto: Commons.

El romero contiene diversos compuestos bioactivos que pueden tener efectos sobre el organismo. El médico especialista en Nutrición Raúl Sandro Murray señala que entre sus componentes se encuentran polifenoles como los ácidos rosmarínico, carnósico y ursólico, asociados con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras.

La planta también contiene aceites esenciales, entre ellos 1,8-cineol, α-pineno, alcanfor y borneol. Estos compuestos han sido estudiados por sus posibles efectos sobre el sistema respiratorio, los microorganismos y algunas funciones cognitivas. Por estas características, el romero se utiliza en diferentes ámbitos, desde la gastronomía y la fitoterapia hasta la aromaterapia y determinadas preparaciones de uso tópico destinadas a molestias musculares o relacionadas con la circulación.



1. Puede ayudar a aliviar algunos dolores

El uso medicinal del romero tiene antecedentes que se remontan a la Antigüedad. En los llamados Tratados hipocráticos, Hipócrates y otros autores mencionaron diferentes aplicaciones de esta planta. Entre ellas se encontraba el empleo de flores y ramas en preparados destinados a tratar llagas y aliviar distintos tipos de dolor. Estas referencias forman parte de la historia de la medicina tradicional y no necesariamente equivalen a evidencia clínica moderna sobre la eficacia de la planta.



2. Se estudia por sus efectos sobre la memoria y el sistema nervioso

Otro de los posibles beneficios del romero está relacionado con la memoria y las funciones cognitivas. Un estudio titulado “Efectos terapéuticos del romero y sus componentes activos sobre los trastornos del sistema nervioso” analizó las propiedades de esta planta y de algunos de sus compuestos sobre el sistema neuronal. Además, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que el romero ha sido utilizado tradicionalmente para diferentes problemas, entre ellos insomnio, trastornos emocionales y depresión. La investigación contemporánea busca determinar hasta qué punto los componentes del romero pueden influir en la actividad cerebral y en determinadas funciones cognitivas. Por eso, aunque existen resultados de interés, no debe considerarse a la planta como un tratamiento por sí sola para trastornos neurológicos o de salud mental.



3. Posibles efectos sobre la salud cardiovascular

Los estudios sobre los efectos cardiovasculares del romero todavía son limitados, aunque algunos resultados despiertan interés. Según Murray, determinados ensayos observaron modificaciones en los niveles de lípidos y glucemia después de utilizar suplementos de romero. Uno de ellos empleó, por ejemplo, 3 gramos diarios en un grupo pequeño de pacientes con diabetes. Otro estudio reciente analizó el consumo diario de una infusión de romero durante 45 días y describió una reducción de la presión arterial en personas con hipertensión. Estos resultados deben interpretarse con cautela debido al tamaño y las características de los estudios. Se necesitan investigaciones más amplias para determinar si el romero puede tener un papel concreto en la prevención o el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Potente hierba. Foto: Rawpixel.

¿Cómo se puede consumir el romero?

El romero puede incorporarse a la alimentación y utilizarse de distintas maneras:



En infusión o tisana.

Para condimentar comidas con hojas frescas o secas.

con hojas frescas o secas. Como aceite esencial , utilizado en un difusor o diluido para determinados usos.

, utilizado en un difusor o diluido para determinados usos. En forma de suplementos, como cápsulas o extractos.

Según Murray, las hojas frescas pueden conseguirse en verdulerías, mientras que el romero seco suele encontrarse en dietéticas. En cuanto a las cantidades, el especialista recomienda no superar los 4 gramos diarios de romero seco cuando se utiliza como condimento. En el caso de las hojas frescas, señala que pueden consumirse entre 3 y 12 gramos al día.

Para la infusión de romero, recomienda no superar las dos tazas diarias. Además, realiza una advertencia importante: el aceite esencial de romero no es apto para consumo alimentario, por lo que no debe ingerirse.