El remedio natural que ayuda a vaciar el estómago y aliviar la hinchazón tras una comida muy pesada

El jengibre es una raíz ampliamente utilizada tanto en la cocina como en la medicina tradicional, especialmente por sus efectos sobre el sistema digestivo. Desde hace siglos se le atribuyen propiedades que ayudan a aliviar molestias frecuentes tras comidas abundantes o ricas en grasa.

Después de una comida copiosa es común sentir hinchazón, gases o náuseas. En estos casos, el jengibre puede actuar como un aliado natural para mejorar la digestión y reducir el malestar.

Sus compuestos activos, como los gingeroles y shogaoles, tienen propiedades antiinflamatorias y digestivas. Además, su efecto carminativo ayuda a disminuir la formación de gases, especialmente tras consumir lácteos, legumbres o verduras como el brócoli o la col.

Otro de sus beneficios es que estimula la motilidad gastrointestinal, facilitando el tránsito de los alimentos y evitando la sensación de pesadez. También promueve la producción de jugos gástricos y enzimas, lo que mejora la descomposición de lo que se ingiere.

Jengibre. Foto: Pxnio.

El consumo de jengibre, sobre todo en forma de infusión, puede aliviar náuseas leves, frecuentes tras comidas muy grasosas, fritas o condimentadas. Además, algunos especialistas señalan que esta raíz puede contribuir a aumentar la sensación de saciedad, ya que favorece el vaciado gástrico, es decir, la velocidad con la que el estómago procesa y libera los alimentos.

Una forma simple de aprovechar sus beneficios es mediante una infusión:



Pelar un trozo de raíz (2 a 3 cm)

Cortarlo en rodajas finas

Hervir una taza de agua y añadir el jengibre

Dejar reposar unos 10 minutos

Colar y consumir después de las comidas

Se puede añadir miel o unas gotas de limón para mejorar el sabor.

Jengibre y limón. Foto: Unsplash.

Aunque el jengibre ofrece múltiples beneficios, no es adecuado para todas las personas. En algunos casos puede provocar acidez o irritación, especialmente en quienes padecen reflujo gastroesofágico, gastritis o síndrome del intestino irritable. Además, un consumo excesivo podría generar molestias digestivas o diarrea leve debido a su efecto estimulante sobre el sistema gastrointestinal.

Con base en El Universal/GDA