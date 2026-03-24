Personalidad: qué significa comer pizza con cubiertos o con las manos, según la psicología

La escena parece trivial: una porción de pizza y la decisión de comerla con la mano o con cubiertos. Sin embargo, para la psicología, ese gesto cotidiano puede ofrecer pistas sobre cómo una persona se relaciona con el orden, las normas y el control.

Aunque la pizza está asociada a contextos informales —reuniones con amigos o encuentros familiares—, no todos la consumen del mismo modo. Mientras la mayoría opta por las manos, hay quienes prefieren cuchillo y tenedor incluso en situaciones distendidas. Esta diferencia llamó la atención de especialistas, que la analizan a partir del modelo de los rasgos de personalidad conocido como los “Big Five”.

Dentro de este enfoque, uno de los rasgos centrales es la responsabilidad (o escrupulosidad), vinculada con la organización, la planificación y el autocontrol. Las personas con niveles altos en esta dimensión tienden a priorizar la estructura y el cuidado en sus acciones. En ese marco, usar cubiertos para comer pizza puede interpretarse como una extensión de esa necesidad de mantener cierto orden, incluso cuando el entorno no lo exige.

Pizza con alcaparras. Foto: Unsplash.

No se trata de un comportamiento aislado, sino de una forma más amplia de interactuar con la realidad. Para algunos, estructurar incluso los momentos informales aporta previsibilidad y comodidad. En otros casos, influye una fuerte adhesión a normas de etiqueta o simplemente la búsqueda de una experiencia más “limpia” frente a alimentos que pueden resultar incómodos de manipular.

También interviene la historia personal. Muchas de estas costumbres se adquieren en la infancia y se sostienen en la adultez. De hecho, en varios países europeos es habitual comer pizza con cubiertos, especialmente en restaurantes, lo que muestra que el contexto cultural también juega un papel importante.

Pizza con albahaca. Foto: Pixabay.

De todos modos, los especialistas advierten que ningún gesto por sí solo define la personalidad. Elegir cubiertos no convierte automáticamente a alguien en rígido o excesivamente formal. La psicología funciona más como una herramienta para identificar tendencias generales que como un sistema de etiquetas definitivas.

En última instancia, hábitos tan simples como este reflejan una combinación de factores: educación, contexto cultural, preferencias individuales y formas de entender la interacción con el entorno. Más que una rareza, elegir cómo comer una pizza es otra expresión —pequeña pero reveladora— de la diversidad de comportamientos humanos.

Con base en La Nación/GDA