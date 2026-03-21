“Green flags” en pareja: señales que indican estabilidad emocional y ayudan a reconocer vínculos saludables

En el análisis de las relaciones afectivas, suele ponerse el foco en las señales de alerta o “red flags”. Sin embargo, especialistas en psicología destacan la importancia de identificar también las llamadas “green flags”: indicadores de dinámicas saludables que reflejan comunicación, respeto y apoyo mutuo.

Estas señales no siempre son evidentes, ya que suelen aparecer en gestos cotidianos, como la forma de escuchar, de resolver desacuerdos o de acompañar los logros del otro. Desde la psicología, se definen como patrones de interacción que favorecen el bienestar de ambas personas.

Janet León, psicóloga ocupacional de Mapfre, explica que estas conductas se vinculan con la comunicación abierta, la confianza, el respeto y la capacidad de resolver conflictos de manera constructiva. En la misma línea, Iván La Rosa, docente de psicología de la Universidad Científica del Sur, señala que estas señales positivas suelen asociarse a relaciones más duraderas y equilibradas.

Nueve señales para identificar una relación saludable

Los especialistas coinciden en que las “green flags” pueden observarse en distintos aspectos del vínculo. Entre las principales, se destacan:

- Una relación basada en la elección, donde el vínculo se sostiene por decisión mutua y no por dependencia, permitiendo que cada persona conserve su identidad y su entorno.

- La comunicación abierta y respetuosa, que habilita expresar desacuerdos sin perder el respeto. En este sentido, frases que invitan al diálogo favorecen la comprensión mutua.

- La seguridad emocional, que permite manifestar incomodidades sin temor a reacciones agresivas o conflictos desmedidos.

- La responsabilidad emocional, entendida como la capacidad de asumir acciones, escuchar activamente, cumplir compromisos y reconocer errores.

- La posibilidad de reparar conflictos, a través de disculpas genuinas y cambios concretos en la conducta.

- El manejo adecuado de desacuerdos, evitando descalificaciones y priorizando la resolución del problema.

- La coherencia entre palabras y acciones, que, según La Rosa, genera confianza y fortalece la intimidad en la pareja.

- La celebración del crecimiento personal del otro, entendiendo sus logros como compartidos y no como una amenaza.

- Y la presencia de valores compartidos, como el respeto, la honestidad y el compromiso, que influyen en decisiones importantes y sostienen la estabilidad del vínculo.

Factores que pueden generar confusión

Al inicio de una relación, algunas de estas señales pueden pasar desapercibidas, ya que la atención suele centrarse en la intensidad emocional. Natacha Duke, psicoterapeuta de Cleveland Clinic, advierte que aspectos como el respeto por los límites y la ausencia de presión son indicadores tempranos relevantes.

Foto: Freepik.

Por su parte, Mabel Burga, especialista en neuropsicología, señala que una relación saludable suele traducirse en bienestar, tranquilidad y sensación de seguridad, aunque subraya la importancia de evaluar la reciprocidad.

Los especialistas también advierten sobre la diferencia entre química y compatibilidad. La atracción inicial, explican, no reemplaza elementos como el respeto o la consistencia. Asimismo, se alerta sobre conductas como el “love bombing”, caracterizadas por demostraciones intensas de afecto que pueden derivar en dinámicas de control.

En este marco, coinciden en que reconocer una relación saludable es un proceso gradual. La compatibilidad no suele evidenciarse de inmediato, sino que se construye con el tiempo, a través de la convivencia y de cómo la pareja enfrenta distintas situaciones.