Cuidado con quién te juntás: el estudio científico que revela cuánto te envejece cada vínculo tóxico

Un nuevo estudio científico pone el foco en un aspecto poco explorado de la salud: el impacto de las relaciones sociales negativas en el cuerpo. La investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, sugiere que interactuar de forma frecuente con personas conflictivas puede acelerar el envejecimiento biológico y aumentar el riesgo de enfermedades.

El trabajo fue liderado por los investigadores Byungkyu Lee y Brea L. Perry, quienes analizaron cómo los vínculos sociales influyen en la salud a nivel molecular. Para describir a las personas que generan tensiones constantes, utilizaron el término “hasslers”, es decir, individuos que “complican la vida” de manera habitual.

El estudio se basó en una muestra de más de 2.300 adultos del estado de Indiana, en Estados Unidos. Los investigadores reconstruyeron las redes sociales cercanas de cada participante —familia, amigos, colegas— e identificaron qué vínculos eran percibidos como problemáticos. Los resultados muestran que este tipo de relaciones no es excepcional:



El 29 % de las personas dijo tener al menos un vínculo conflictivo.

Cerca del 10 % reportó dos o más.

En promedio, cada individuo tenía una red cercana de cinco personas, de las cuales una pequeña proporción generaba estrés o incomodidad.

Niño agobiado por discusión de sus padres Foto: Freepik

Para medir el efecto en el organismo, los científicos analizaron muestras de saliva y aplicaron técnicas basadas en la metilación del ADN, que permiten estimar la edad biológica, es decir, qué tan “envejecido” está el cuerpo más allá de la edad cronológica. Los resultados fueron claros: cada persona conflictiva adicional en la red social se asoció con un envejecimiento más rápido.

En términos concretos, cada “hassler” extra se vincula con un aumento del 1,5 % en la velocidad de envejecimiento. También se asocia con aproximadamente nueve meses más de edad biológica. Aunque el efecto anual parece moderado, los investigadores advierten que su impacto es acumulativo con el paso del tiempo.

El peso de los vínculos familiares

No todas las relaciones tienen el mismo efecto. El estudio encontró que los conflictos dentro del entorno familiar son los que más se asocian con el envejecimiento acelerado. Según los autores, esto podría explicarse porque los vínculos familiares suelen ser más difíciles de evitar o romper, lo que prolonga la exposición al estrés.

En cambio, las relaciones de pareja no mostraron una asociación estadísticamente significativa con estos indicadores, posiblemente porque combinan momentos de tensión con apoyo emocional que amortigua los efectos negativos.

Jóvenes discuten, enojadas. Foto: Freepik.

El impacto de estas relaciones no se limita al paso del tiempo. El estudio también encontró asociaciones con otros indicadores de salud:



Mayor presencia de síntomas de depresión y ansiedad.

Peor percepción de la salud física y mental.

Incremento del índice de masa corporal.

Mayor riesgo cardiovascular.

Presencia de multimorbilidad (varias enfermedades simultáneas).

Los investigadores explican que estas relaciones actúan como estresores crónicos. Frente a conflictos recurrentes, el organismo activa de forma sostenida su sistema de respuesta al estrés, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina.

Cuando este proceso se vuelve persistente, puede generar inflamación y provocar lo que se conoce como carga alostática, un desgaste acumulativo del cuerpo que incrementa el riesgo de enfermedades crónicas.

Los investigadores advierten que el estudio no permite establecer una relación causal definitiva. Es posible que personas con mayor estrés o peor salud perciban más vínculos como negativos. Sin embargo, los resultados aportan evidencia consistente de que el entorno social —incluidos sus conflictos— puede influir en procesos biológicos profundos.

Con base en El Tiempo/GDA