Qué significa caminar mirando al suelo según la psicología y cómo mejorar el lenguaje corporal

La manera en la que nos desplazamos dice mucho sobre nosotros mismos. Para especialistas en comportamiento humano, la forma de caminar transmite señales sobre el estado emocional o la actitud de una persona, muchas veces sin que esta sea consciente. Entre los gestos que más llaman la atención está el hábito de caminar con la mirada dirigida hacia el suelo.

Psicólogos y expertos en comunicación no verbal analizaron este comportamiento para comprender si refleja timidez, distracción o simplemente una forma de concentración interna. Pero, desde el punto de vista de la psicología, no existe una única interpretación para este gesto. Su significado puede variar según el contexto y la situación que atraviesa cada persona.

Con frecuencia se lo relaciona con la timidez o con cierta inseguridad social, ya que evitar el contacto visual puede funcionar como una estrategia para reducir la interacción con otras personas. Sin embargo, también puede aparecer en individuos con una fuerte tendencia a la introspección. Quienes están concentrados en pensamientos propios o reflexiones profundas suelen prestar menos atención a los estímulos del entorno, lo que se traduce en una mirada dirigida hacia abajo mientras caminan.

Además, factores cotidianos como la preocupación, la distracción o un estado de ánimo bajo también pueden influir en esta postura.

En el ámbito de la comunicación no verbal, el cuerpo funciona como una forma de lenguaje que transmite información incluso antes de que una persona hable. La consultora internacional de imagen Claudia Merino, especializada en presencia ejecutiva, sostiene que la forma de caminar influye en la impresión que los demás construyen sobre alguien.

Hombre camina mirando hacia abajo. Foto: Freepik.

Según explica, mantener la vista fija en el suelo suele proyectar una imagen de menor seguridad. Este gesto rara vez aparece aislado: con frecuencia se acompaña de otros elementos de la postura corporal. Entre ellos se encuentran:



Hombros contraídos, que transmiten una actitud más cerrada o retraída.

Pasos cortos, asociados con cautela o falta de impulso.

Una marcha poco firme, que puede interpretarse como falta de decisión.

En contextos profesionales o sociales, este conjunto de señales puede afectar la percepción de liderazgo o seguridad personal, ya que gran parte de la primera impresión se construye a partir del lenguaje corporal. Mantener una postura erguida y levantar la mirada contribuye a transmitir seguridad, determinación y mayor apertura en la interacción social.

Los especialistas también advierten que es importante diferenciar entre un gesto ocasional y un patrón habitual. Cualquier persona puede caminar mirando hacia abajo en determinados momentos, por ejemplo cuando está cansada, concentrada en un pensamiento o atravesando una situación emocional específica. No obstante, cuando este comportamiento se repite de forma constante, puede convertirse en parte de la imagen que proyecta la persona hacia los demás.

Con base en El Tiempo/GDA