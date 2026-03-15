Ordenar la habitación, el hábito simple que ayuda a los niños a organizar su mente y fortalecer su carácter

Pequeñas acciones del día a día, como ordenar la habitación, pueden tener un impacto más profundo de lo que parece en el desarrollo de los niños. Según especialistas, estas rutinas ayudan a que los más chicos incorporen valores como la responsabilidad infantil, el cuidado de sus pertenencias y la capacidad de concentrarse en una tarea concreta.

En la práctica cotidiana, actividades simples como guardar los juguetes, acomodar los objetos o hacer la cama permiten desarrollar habilidades clave. A través de estos gestos repetidos, los niños ejercitan la organización mental y comienzan a comprender la importancia de mantener un entorno ordenado para facilitar sus actividades diarias.

Orden y organización mental en los niños

El semiólogo y doctor en Letras por la Universidad de Oxford Alfonso Ruiz Soto sostiene que estas prácticas tienen un efecto directo en la manera en que los niños estructuran su pensamiento. Según explica, existe una relación clara entre el orden del entorno y la organización de la mente.

“Un niño que aprende a ordenar su cuarto aprende a ordenar su mente”, afirma el especialista. De acuerdo con su enfoque sobre la semiología de la vida cotidiana, cuando los niños acomodan sus objetos están ejercitando su capacidad de atención y desarrollando mayor conciencia sobre lo que hacen.

Adolescente con el celular en un cuarto desordenado Foto: Freepik

El experto señala que estas rutinas ayudan a armonizar el mundo interior con el exterior. Es decir, la organización del espacio puede influir en la forma en que los chicos procesan la información, toman decisiones y se concentran en las tareas.

Disciplina, voluntad y autonomía

Además del impacto cognitivo, el hábito de ordenar la habitación también contribuye al desarrollo de rasgos vinculados con la disciplina infantil y la autonomía. Hacer la cama, guardar la ropa o acomodar los juguetes implica asumir pequeñas responsabilidades dentro del hogar.

Living desordenado Foto: Freepik

Según Alfonso Ruiz Soto, estos gestos repetidos en el tiempo ayudan a fortalecer la voluntad, la claridad y el carácter. Para el especialista, el objetivo no es únicamente mantener el cuarto limpio, sino promover hábitos que aporten dirección y sentido a la vida cotidiana.

El experto también destaca la importancia de que estas prácticas formen parte de una educación basada en la conciencia y no únicamente en la exigencia. En esa línea, resume la idea con una frase que suele compartir en sus charlas: “Cada vez que ordenás afuera, también estás ordenando adentro”.

En base a El Tiempo/GDA