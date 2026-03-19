Uruguay es el país más feliz de Sudamérica en 2026: ¿qué puesto ocupa en el mundo y quién lidera?

Las naciones nórdicas europeas -Finlandia, Islandia y Dinamarca, por este orden- repiten este año como los países más felices del mundo, un escalafón en el que Costa Rica asciende al cuarto lugar e Israel, embarcado en varios conflictos bélicos al mismo tiempo, sube hasta el octavo. Uruguay vuelve a ser el país más feliz de Sudamérica, aunque baja de la posición 28 que ocupaba en el índice de 2025 al puesto 31 en 2026.

El estudio, que este año tiene 272 páginas, se elabora desde 2013, y tiene en cuenta conceptos como la renta per cápita, la atención social, la expectativa de vida, la libertad de elección, la percepción de la corrupción y hasta la generosidad.

Este informe de la Felicidad Mundial lo elabora la empresa de datos Gallup con información procedente de 147 países, y en sus 14 ediciones hasta la fecha han sido los países nórdicos -los citados más Suecia y Noruega- los que año tras año acaparan los puestos de mayor satisfacción, y entre ellos se cuelan algunos "invitados".

De hecho, el listado de los 10 más felices, encabezado por noveno año consecutivo por Finlandia, está acaparado por países europeos, salvo los dos casos citados de Costa Rica e Israel. En el caso de Estados Unidos, se sitúa en el puesto 23.

Informe de Felicidad 2026 Foto: Created with Datawrapper/Gallup

Los países más infelices

Este año, como los anteriores, son países africanos y asiáticos los que ocupan los últimos treinta puestos de países más infelices: Afganistán, Sierra Leona y Malawi son, por este orden, los peor situados.

Costa Rica se convierte en el primer país latinoamericano en escalar al top 4 de la felicidad -el año pasado llegó hasta el puesto 6-, mientras que México pierde dos puestos, del 10 al 12, pero se mantiene en el grupo de los mejores donde vivir. Según los criterios del informe, la relativa buena clasificación de los países latinoamericanos se explica porque en ellos se mantienen "fuertes relaciones sociales y vínculos comunitarios".

El peso de las redes sociales en la felicidad

Un dato que el informe resalta es la diferencia intergeneracional a la hora de percibir la felicidad: "En Norteamérica y Europa Occidental -con estas palabras arranca el informe- la gente joven es mucho menos feliz que hace 15 años (...) Muchos culpan a las redes sociales por esta caída de la felicidad".

Dos niños usando celulares. Foto: Freepik.

Sin embargo, el propio informe rebate parcialmente la idea: dice que en el resto del mundo, también dominados por las redes sociales, no se repite este descontento juvenil, pero reconoce también que "el uso intenso de estas redes proporciona en gran parte una explicación".

No es casual que las redes sociales sean este año el centro del informe: su influencia en el aprendizaje de los menores de edad, las políticas para su regulación, la "pérdida de tiempo" resultante del uso excesivo de redes, las confusiones emocionales y un sinfín de efectos añadidos.

Con información de EFE