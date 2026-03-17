¿La pérdida de memoria empieza en el sistema digestivo? La bacteria que "apaga" la comunicación cerebral

Una investigación reciente sugiere que algunos procesos relacionados con la pérdida de memoria podrían comenzar en el sistema digestivo. El estudio, realizado por científicos de Estados Unidos y Europa y publicado en la revista Nature, señala que ciertos cambios en el intestino asociados al envejecimiento pueden afectar la comunicación con el cerebro.

Los resultados se obtuvieron a partir de experimentos con ratones y apuntan a que el envejecimiento del sistema gastrointestinal y las alteraciones en la microbiota intestinal pueden activar respuestas inflamatorias que influyen en la función cognitiva.

La conexión entre intestino y cerebro

El estudio describe un proceso biológico en el que los cambios microbianos y metabólicos del tracto digestivo activan células del sistema inmunitario en el intestino. Esta reacción genera inflamación y altera la comunicación con el cerebro a través del nervio vago, una de las principales vías de conexión entre ambos órganos.

Según los investigadores, esta alteración podría contribuir a explicar por qué algunas personas experimentan un deterioro cognitivo más rápido que otras con el paso del tiempo. La investigación también identificó un microorganismo relacionado con este proceso: la bacteria Parabacteroides goldsteinii.

Mujer mayor con dolor de cabeza. Foto: Freepik.

De acuerdo con los autores del estudio, la presencia de esta bacteria aumenta con la edad y puede favorecer una respuesta inflamatoria que afecta la actividad del nervio vago. Cuando los científicos introdujeron deliberadamente este microorganismo en el intestino de ratones jóvenes, observaron una disminución en su desempeño cognitivo. En contraste, los animales criados en ambientes libres de gérmenes mostraron un deterioro mental mucho más lento.

Estos resultados refuerzan la hipótesis de que algunos componentes específicos del microbioma intestinal podrían influir en la pérdida de memoria asociada al envejecimiento.

Representación del tránsito intestinal. Foto: Freepik.

¿Es posible revertir el deterioro cognitivo?

Uno de los hallazgos más prometedores del estudio es que el deterioro cognitivo observado en los experimentos resultó reversible en ciertas condiciones. Cuando los investigadores restauraron la microbiota original de los ratones jóvenes mediante tratamientos con antibióticos, los animales recuperaron niveles de memoria similares a los que tenían antes del experimento.

El equipo de investigación, liderado por el inmunólogo Christoph Thaiss, también observó que reactivar la función del nervio vago en ratones ancianos permitía mejorar su desempeño en pruebas de memoria.

Los investigadores señalan que estos hallazgos todavía deben confirmarse en humanos, pero consideran que podrían abrir nuevas líneas de estudio sobre el deterioro cognitivo relacionado con la edad. La estimulación del nervio vago, por ejemplo, ya se utiliza en medicina para tratar enfermedades como la epilepsia, lo que sugiere que en el futuro podría explorarse su uso en terapias dirigidas a preservar la memoria. Aunque aún se trata de investigaciones experimentales, el trabajo refuerza la creciente evidencia científica sobre la estrecha relación entre la salud intestinal y el funcionamiento del cerebro.

Con base en El Tiempo/GDA