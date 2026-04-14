Día del Tannat: qué beneficios tiene para la salud la cepa insignia de Uruguay y cómo disfrutarla mejor

Cada 14 de abril, Uruguay celebra el Día del Tannat, una fecha que rinde homenaje a la cepa que se convirtió en símbolo del vino nacional. La jornada fue establecida en 2016 por el Instituto Nacional de Vitivinicultura en honor a Pascual Harriague, quien introdujo esta variedad en el país y marcó para siempre su identidad vitivinícola.

Hoy, el Tannat no solo representa tradición y cultura, sino que también despierta interés por sus beneficios para la salud, siempre y cuando su consumo sea moderado.

Un vino con potencial saludable

El vino tinto —y en particular el Tannat— es rico en compuestos fenólicos, sustancias naturales con efectos positivos en el organismo. Según detalló la bioquímica María Victoria Olt en su tesis de grado, estos compuestos pueden aportar propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y hasta cardioprotectoras.

Entre los principales componentes se destaca el ácido gálico, con efectos antioxidantes, anticancerígenos y antivirales; el resveratrol, conocido por su acción protectora del sistema cardiovascular y su capacidad anticoagulante; y los flavonoides, asociados a beneficios neuroprotectores, antimicrobianos y antienvejecimiento.

Estos elementos ayudan a combatir el estrés oxidativo, uno de los factores vinculados al envejecimiento celular y a diversas enfermedades crónicas. Sin embargo, los especialistas insisten en un punto clave: estos beneficios solo se observan con un consumo responsable. El exceso de alcohol resulta perjudicial para la salud.

Copa de vino en un viñedo. Foto: Freepik.

La cepa que define al país

El Tannat es mucho más que un vino: es parte de la identidad uruguaya. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, representa el 26,5% de los viñedos del país. Si bien se cultiva en distintas regiones, el departamento de Canelones concentra más de dos tercios de su producción, consolidándose como su principal cuna.

Se trata de un vino de carácter intenso, con cuerpo robusto, taninos marcados y gran capacidad de envejecimiento. Estas características lo convierten en una opción ideal para acompañar platos de sabores fuertes y comidas contundentes.

Desde Bodega Garzón destacan que armoniza muy bien con quesos curados de cabra y oveja, quesos azules (no demasiado maduros), preparaciones ahumadas o fermentadas intensas, pastas con salsas potentes, como ragú o arrabbiata y platos de cuchara, como guisos, pucheros o goulash. En especial durante los meses más fríos, es el complemento ideal para comidas reconfortantes.

En el marco del Día del Tannat, la invitación es doble: celebrar una de las mayores riquezas culturales del país y, al mismo tiempo, hacerlo con conciencia. Incorporado en pequeñas cantidades y dentro de un estilo de vida equilibrado, el vino puede formar parte de una experiencia placentera y, potencialmente, beneficiosa.

Uvas. Foto: Freepik