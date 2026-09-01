Después de los 50 la vitamina B12 puede absorberse menos, ¿qué alimentos ayudan a prevenir su déficit?

La vitamina B12 es un nutriente fundamental para el organismo. Participa en la producción de ADN, interviene en el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso y es necesaria para la formación de glóbulos rojos.

Aunque la alimentación suele aportar las cantidades necesarias durante buena parte de la vida, con el paso de los años puede disminuir la capacidad del aparato digestivo para absorber esta vitamina. Según especialistas en nutrición citados en el material, entre el 20% y el 40% de los adultos mayores presenta algún grado de deficiencia.

Este descenso en la absorción puede estar relacionado con cambios en el sistema digestivo y, si el déficit se mantiene durante un período prolongado, puede generar complicaciones neurológicas y otros problemas de salud.

Por qué puede disminuir la absorción después de los 50

Para que el organismo pueda absorber la vitamina B12 de los alimentos necesita ácido estomacal, saliva y enzimas digestivas, que permiten separarla de las proteínas a las que está unida.

Avery Zenker, dietista registrada, señala que entre el 10% y el 30% de los adultos mayores de 50 años desarrolla gastritis atrófica, una inflamación de la mucosa del estómago que puede reducir la presencia de los ácidos y enzimas necesarios para este proceso.

La situación puede hacerse más evidente con el avance de la edad. Un estudio realizado en personas mayores de 70 años encontró deficiencia de vitamina B12 en el 22% de los hombres y en el 8% de las mujeres.

Por estas razones, los especialistas sugieren que los adultos mayores consideren alimentos fortificados o suplementos, debido a que la vitamina B12 en su forma libre puede absorberse con mayor facilidad.

Vitamina B12 Foto: Freepik

Qué alimentos aportan vitamina B12

La vitamina B12 se encuentra principalmente en alimentos de origen animal. Entre las fuentes mencionadas se encuentran la carne de res, el pollo, el cerdo, los huevos, los mariscos, el yogur griego y el requesón.

El dietista Brian St. Pierre sostiene que cuatro porciones diarias del tamaño de la palma de la mano pueden cubrir las necesidades del organismo. Como referencia, señala que dos mejillones pequeños pueden aportar la cantidad diaria requerida.

En el caso de las personas que siguen una alimentación vegana o consumen poca carne, la especialista Dana Hunnes recomienda recurrir a bebidas vegetales, cereales fortificados o levadura nutricional. Según la información citada, una cucharada de esta última puede aportar el 100% de la dosis diaria recomendada.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la recomendación diaria para un adulto promedio es de 2,4 microgramos. La cantidad necesaria es relativamente baja porque el hígado tiene capacidad para almacenar hasta 2.500 microgramos de vitamina B12.

Una dieta con pescado es fuente de vitamina B12. Foto: Commons.

Qué puede provocar la falta de vitamina B12

Un déficit prolongado puede generar diferentes complicaciones. Entre ellas se encuentra la anemia megaloblástica, una afección en la que el organismo produce glóbulos rojos de mayor tamaño y en menor cantidad. Puede manifestarse con fatiga, palidez y pérdida de memoria.

También puede aparecer anemia perniciosa, una enfermedad autoinmune que dificulta la absorción de la vitamina y puede provocar mareos, diarrea, dificultad para respirar, inflamación de la lengua y sangrado de encías.

En los casos de déficit sostenido también puede producirse daño neurológico y sistémico, con síntomas como entumecimiento u hormigueo en manos y pies, debilidad generalizada, depresión, demencia y convulsiones.

Ante la presencia de fatiga persistente u otros síntomas que puedan estar relacionados con una deficiencia, el material recomienda realizar un análisis de sangre antes de comenzar cualquier suplementación. Esta prueba es señalada como el método certero para conocer los niveles de vitamina B12 en el organismo.

En base a El Tiempo/GDA