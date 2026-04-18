Cuatro métodos para descongelar comida correctamente y por qué nunca debés hacerlo a temperatura ambiente

Congelar comida es una práctica habitual para conservar alimentos durante más tiempo, pero el momento de descongelarlos es igual de importante que el almacenamiento. Un proceso incorrecto no solo afecta la calidad de los productos, sino que también puede favorecer la proliferación de bacterias y aumentar el riesgo de enfermedades.

Uno de los errores más frecuentes es dejar los alimentos a temperatura ambiente para acelerar el descongelamiento. Aunque es una práctica extendida, genera un entorno propicio para que los microorganismos —que permanecen inactivos durante la congelación— comiencen a multiplicarse rápidamente.

Por qué descongelar mal puede ser un problema

Cuando un alimento congelado empieza a perder frío, su temperatura se eleva progresivamente hasta alcanzar la del ambiente. En ese rango, conocido como “zona de peligro”, las bacterias pueden desarrollarse con facilidad.

Además, es importante tener en cuenta que congelar no elimina los microorganismos, sino que solo detiene su crecimiento. Si el proceso de descongelación no se realiza correctamente, estos pueden reactivarse antes de la cocción, reduciendo la seguridad del alimento y su vida útil.

Alimentos guardados en tápers en el congelador. Foto: Freepik.

Métodos seguros para descongelar alimentos

Para evitar riesgos, existen distintas formas recomendadas de descongelar comida, según el tiempo disponible y el tipo de alimento:



En el refrigerador. Es el método más seguro, ya que mantiene una temperatura constante (4 °C o menos), lo que evita la proliferación bacteriana. Requiere planificación, ya que puede llevar varias horas o incluso un día completo, dependiendo del tamaño del alimento.

En agua fría. Consiste en colocar el alimento en una bolsa hermética y sumergirlo en agua fría, cambiando el agua cada 30 minutos. Es más rápido que el refrigerador, pero exige atención. Una vez descongelado, el alimento debe cocinarse de inmediato.

En microondas. Es una opción útil cuando hay poco tiempo, aunque tiene una condición clave: cocinar el alimento inmediatamente después. Durante el proceso, algunas partes pueden comenzar a calentarse, lo que favorece el crecimiento bacteriano si no se continúa con la cocción.

Cocinar directamente congelado. En algunos casos, es posible cocinar los alimentos sin descongelarlos previamente. Sin embargo, el tiempo de cocción puede aumentar hasta un 50%, por lo que es necesario ajustarlo para garantizar una preparación segura.

Alimentos congelados Foto: Freepik

El descongelamiento a temperatura ambiente es el principal hábito a evitar. También técnicas como el baño María, aunque todavía se utilizan, requieren un control preciso de la temperatura para no generar condiciones favorables para las bacterias. Algunas claves para reducir riesgos son:



Planificar con anticipación el consumo de los alimentos.

Evitar dejar productos fuera de la heladera por períodos prolongados.

Utilizar recipientes o bolsas herméticas.

Cocinar inmediatamente tras métodos rápidos como microondas o agua fría.

Mantener una correcta higiene en superficies y utensilios.

Adoptar prácticas seguras al descongelar no solo preserva la calidad de los alimentos, sino que también es una medida clave para proteger la salud. En la cocina, pequeños cambios en los hábitos pueden marcar una gran diferencia.

Con base en El Universal/GDA