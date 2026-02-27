Cómo prevenir un ACV y reducir las secuelas, según experto: "Lo que tardes en llamar será tu vida"

El médico cardiólogo Jorge Tartaglione analizó los riesgos de los ataques cerebrovasculares (ACV), explicó cómo prevenirlos y advirtió qué sucede cuando no se actúa con rapidez. En sus declaraciones, puso el foco en los hábitos cotidianos, las señales de alerta y la importancia de una atención inmediata para reducir las secuelas neurológicas.

Para disminuir las probabilidades de sufrir un ACV, Tartaglione destacó tres ejes fundamentales vinculados al estilo de vida: actividad física regular, alimentación equilibrada y vínculo social activo.

Actividad física regular: el movimiento frecuente cumple un rol central en la protección de la salud cerebral . Según el especialista, es la herramienta preventiva más efectiva disponible.

. Según el especialista, es la herramienta preventiva más efectiva disponible. Alimentación equilibrada: recomendó priorizar alimentos naturales y de preparación simple. “Comer eso que tu abuelo hubiera reconocido como comida”, sintetizó, al referirse a una dieta menos procesada.

Vínculo social activo: el médico advirtió que el aislamiento es un factor de riesgo para múltiples enfermedades. Mantener relaciones interpersonales, explicó, contribuye al cuidado del cerebro en una época marcada por la hiperconectividad digital y el distanciamiento real.

Representación del cerebro humano. Imagen: Goodfon.

El cardiólogo remarcó que la rapidez en la atención médica es clave ante un ACV. Señaló que por cada minuto sin asistencia se pierden cerca de dos millones de neuronas, lo que impacta directamente en la gravedad de las secuelas. “Lo que tardes en llamar a emergencias, será tu vida”, afirmó, para subrayar que la activación inmediata del sistema de urgencias puede cambiar de forma significativa el pronóstico.

Emergencia móvil. Foto: Freepik.

Reconocer los síntomas a tiempo permite actuar con rapidez. Entre las principales señales de alarma, Tartaglione mencionó:



Pérdida de visión en un solo ojo.

Disminución repentina de la fuerza en un brazo.

Dificultad para hablar.

Alteraciones visibles en la comisura de los labios.

El especialista explicó que estos signos no aparecen de manera aislada, sino que suelen ser la consecuencia de factores de riesgo acumulados a lo largo del tiempo. Detectarlos a tiempo y actuar sin demora puede marcar la diferencia.

Con base en La Nación/GDA