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El País Bienestar Nutrición

Venas y arterias obstruidas: los grupos de alimentos que funcionan como limpiadores naturales

No esperes a sentir pesadez o varices. Descubrí cómo la fibra y el pescado azul protegen tu sistema circulatorio de obstrucciones peligrosas.

El País
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24/02/2026, 19:00
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Sardinas.jpg
Sardinas.
Foto: Pixnio.

Muchas veces no se le otorga a la alimentación saludable la prioridad que merece, ya que se eligen alimentos por su sabor y no por sus beneficios para la salud cardiovascular.

Uno de los aspectos más importantes que suele pasarse por alto es el cuidado de las venas y arterias, fundamentales para un correcto flujo sanguíneo. Una estrategia clave para prevenir su obstrucción es incorporar determinados alimentos que ayudan a destapar las arterias y proteger el sistema circulatorio.

¿Qué alimentos ayudan a prevenir venas y arterias tapadas?

1. Alimentos ricos en fibra

Legumbres
Legumbres.
Foto: Freepik.

La fibra no solo favorece la digestión, sino que también contribuye a reducir el colesterol y a regular el peso corporal, factores determinantes en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Además, ayuda a disminuir el riesgo de venas varicosas, que se presentan cuando las venas se hinchan y adquieren un tono rojizo o azulado debido a la acumulación de sangre.

Otro riesgo asociado son los coágulos sanguíneos, que pueden obstruir las arterias y desencadenar complicaciones mayores.

Entre los principales alimentos con fibra recomendados por especialistas se encuentran: palta, brócoli, legumbres, semillas de chía, uvas y manzanas.

Fibra: ¿Cuánta debo consumir al día para prevenir enfermedades y mejorar mi salud?

2. Especias con efecto antiinflamatorio

Cúrcuma.jpg
Cúrcuma.
Foto: CCNull.

Las especias no solo potencian el sabor de las comidas, sino que históricamente han sido utilizadas por sus propiedades medicinales.

La cúrcuma y la pimienta poseen efecto antiinflamatorio, lo que ayuda a prevenir el endurecimiento de los vasos sanguíneos y la formación de coágulos.

Asimismo, la canela y la pimienta favorecen la circulación sanguínea, reduciendo el riesgo de arterias obstruidas.

3. Pescado azul y omega-3

Salmón.
Salmón.
Foto: Pixabay

El pescado azul es una fuente destacada de omega-3, ácidos grasos esenciales que ayudan a reducir la inflamación y mejorar la salud del corazón.

Consumir especies como salmón, sardina, atún, anchoa, caballa, bonito del norte, jurel, palometa, pez espada y trucha puede contribuir a prevenir problemas en las arterias y mantener una buena circulación.

4. Vitaminas B3, C y D para la salud vascular

POLLO

La ingesta adecuada de vitamina B3, vitamina C y vitamina D es clave para proteger las venas y arterias.

  • La vitamina B3 (niacina) ayuda a transformar los alimentos en energía y a reducir la inflamación. Se encuentra en pavo, pollo y chícharos.
  • La vitamina C, abundante en frutas cítricas, aporta elasticidad vascular, favoreciendo el correcto flujo sanguíneo.
  • La vitamina D contribuye a mantener la elasticidad arterial, disminuir la rigidez vascular y combatir la inflamación endotelial. Está presente en pescados, yema de huevo y lácteos.

Alimentos que obstruyen venas y arterias

Para prevenir la aterosclerosis y otras enfermedades del corazón, es fundamental limitar el consumo de productos ricos en:

  • Grasas saturadas
  • Grasas trans
  • Colesterol
  • Sodio
  • Azúcares añadidos

Reducir estos componentes en la dieta es una de las medidas más efectivas para evitar la obstrucción de arterias y proteger la salud cardiovascular a largo plazo.

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