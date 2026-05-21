Cómo aplicar correctamente el sérum facial en la rutina de skincare y cuál es el orden recomendado

Liviano, de rápida absorción y cada vez más presente en las rutinas de cuidado facial, el sérum se convirtió en uno de los productos más utilizados dentro del skincare. Sin embargo, especialistas en cosmética advierten que muchas personas lo aplican de forma incorrecta, lo que puede disminuir sus efectos sobre la piel.

A diferencia de las cremas tradicionales, los sérums poseen una textura más fluida y contienen una concentración elevada de ingredientes activos como ácido hialurónico, antioxidantes, vitaminas y péptidos, componentes orientados a hidratar, iluminar y mejorar distintos signos cutáneos.

Según marcas especializadas en cuidado de la piel, existen distintos tipos de sérums diseñados para necesidades específicas. Algunos buscan mejorar la hidratación, aportar luminosidad, atenuar manchas, suavizar líneas de expresión y ayudar a prevenir signos de envejecimiento.

Los especialistas señalan que su fórmula permite que los activos penetren rápidamente en la piel, motivo por el cual suelen incorporarse antes de otros productos más densos.

Mujer observa la piel de su rostro en un espejo. Foto: Archivo.

Aunque muchas personas asocian el sérum únicamente con pieles maduras, expertos en skincare recomiendan comenzar a utilizarlo alrededor de los 25 o 30 años. A partir de esa etapa, la producción natural de colágeno empieza a disminuir de forma progresiva y ciertos activos pueden ayudar a mantener la hidratación y prevenir algunos signos del envejecimiento cutáneo.

Uno de los errores más frecuentes es pensar que el sérum reemplaza a la crema hidratante. Los especialistas aclaran que ambos productos cumplen funciones distintas y que, utilizados en conjunto, pueden potenciar el cuidado de la piel.

El orden recomendado es:



Limpiar correctamente el rostro. Aplicar entre dos y tres gotas de sérum. Distribuirlo con movimientos suaves desde el centro hacia afuera. Esperar uno o dos minutos para permitir la absorción. Finalizar con la crema hidratante.

Los expertos también advierten sobre algunas prácticas habituales que pueden limitar los beneficios del producto, como aplicarlo sobre la piel sucia, usar cantidades excesivas, mezclar demasiados activos sin orientación profesional y omitir la crema hidratante después. Además, recuerdan que los resultados suelen observarse con el uso sostenido y no de manera inmediata.

Incorporado correctamente, el sérum puede transformarse en un complemento útil dentro de la rutina diaria de cuidado facial, especialmente cuando se adapta a las necesidades específicas de cada tipo de piel.

Con base en El Universal/GDA