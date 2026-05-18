Ni el lavado frecuente ni los gorros: especialistas revelan qué hábitos diarios sí provocan la caída del pelo

Usar gorro todos los días suele aparecer entre las explicaciones más repetidas cuando se habla de calvicie. Sin embargo, especialistas en salud capilar aclaran que este hábito, por sí solo, no provoca alopecia, aunque sí puede influir en la salud del cuero cabelludo bajo determinadas condiciones.

El doctor Polo Guerrero explicó que las gorras demasiado ajustadas o con mala higiene pueden irritar la piel debido al sudor y ejercer presión constante sobre los folículos. Este fenómeno se conoce como alopecia por tracción y puede acelerar la caída del pelo en personas que ya tienen predisposición.

La alopecia puede presentarse de manera temporal o permanente y afectar tanto a hombres como a mujeres. Según la Mayo Clinic, las causas son múltiples: herencia genética, cambios hormonales, envejecimiento, enfermedades o incluso situaciones de estrés físico y emocional. Además, MedlinePlus señala que algunos tipos de caída del cabello pueden aparecer después de embarazos, traumatismos, enfermedades importantes o eventos de alto impacto emocional.

Mujer observa su cuero cabelludo. Foto: Freepik.

Cómo prevenir la calvicie desde edades tempranas

Los especialistas recomiendan actuar rápidamente cuando aparecen signos de pérdida capilar persistente. Entre las opciones más utilizadas se encuentran tratamientos médicos como el minoxidil y otros fármacos destinados a ralentizar la caída. También se aconseja mantener controles dermatológicos, reducir el estrés y evitar hábitos que dañen el cuero cabelludo o debiliten los folículos.

El doctor Doctor Cruz repasó algunas de las creencias más comunes relacionadas con la caída del cabello. En primer lugar, usar gorro no genera calvicie directamente, aunque la presión y la mala higiene pueden perjudicar el cuero cabelludo. Lavarse el pelo seguido tampoco provoca alopecia; simplemente caen cabellos que ya estaban en fase de desprendimiento.

En cuanto al estrés, sí puede desencadenar caída temporal. Por su parte, el cloro debilita el cabello, pero no causa alopecia por sí mismo. Fumar sí afecta la circulación y perjudica al folículo, al igual que las colitas tirantes, que generan alopecia por tracción.

Cruz también destacó que raparse no detiene la caída del cabello, que una dieta baja en proteínas puede debilitar el pelo y que el calor excesivo deteriora la fibra capilar.

Con base en El Tiempo/GDA