¿Caminar bajo la lluvia enferma? La verdad detrás del mito y cómo aprovechar sus efectos positivos
El efecto del "ruido blanco" y los iones negativos. Las razones que nos proporciona la ciencia por las que caminar la lluvia mejora tu ánimo.
Para muchas personas, la lluvia es sinónimo de quedarse en casa, pero lo cierto es que realizar una caminata bajo la lluvia puede aportar efectos positivos tanto a nivel físico como emocional, mejorando la salud y el bienestar general. Más allá de la frescura o la tranquilidad que genera, el contacto con ambientes lluviosos se relaciona con la disminución del estrés, mejoras en el estado de ánimo y beneficios para la salud mental.
¿De qué manera ayuda la lluvia a reducir el estrés?
Según la BBC, uno de los principales beneficios de caminar bajo la lluvia es la relajación mental, la reducción del estrés y el aumento de energía. Esto ocurre porque, al fragmentarse las gotas al golpear el suelo, se generan iones negativos: moléculas inodoras que se crean en la naturaleza y que, según el Dr. Niek Buurma de la Universidad de Cardiff, estimulan la producción de serotonina y endorfina, mejorando el estado de ánimo y aliviando el estrés.
Otro factor es el sonido de la lluvia, un ruido blanco que produce calma, relajación y ayuda a disminuir la ansiedad, favoreciendo la concentración. Además, después de la lluvia, el aire se siente más limpio porque el agua arrastra partículas de polvo y contaminación. También aparece el petricor, ese aroma a tierra mojada que contiene geosmina, asociado con el bienestar, la calma y la conexión con la naturaleza.
¿Caminar bajo la lluvia puede enfermarte?
Contrario a ciertos mitos, mojarse con lluvia no causa directamente gripe o resfriado, ya que esos son provocados por virus. No obstante, especialistas advierten que permanecer con ropa mojada por mucho tiempo o exponerse a bajas temperaturas puede generar molestias físicas y disminuir las defensas del organismo.
Precauciones importantes
Si bien una lluvia ligera tiene efectos positivos, se recomienda:
· Evitar tormentas eléctricas
· Usar calzado antiderrapante
· No caminar en zonas inundadas
· Proteger dispositivos electrónicos
· Secarse adecuadamente después
También es clave considerar la intensidad de la lluvia y las condiciones climáticas antes de realizar actividades al aire libre.
-
Por qué entrenar bajo la lluvia o con frío puede ser el mejor remedio contra la ansiedad y el estrés
¿La lluvia nos cambia? Qué le pasa realmente a tu cerebro y a tus emociones cuando el día está gris
Cómo secar la ropa rápido en días de lluvia: el método japonés para reducir la humedad y evitar malos olores
¿Encontraste un error?