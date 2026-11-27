Reducir el consumo de sodio sin perder el disfrute en la mesa es completamente posible apelando a ingredientes frescos, especias y distintas técnicas de cocción. Así lo explicó la médica especialista en nutrición Ana Cascú en diálogo con Foodit, de La Nación, donde detalló cómo ajustar ciertos hábitos cotidianos para proteger la salud cardiovascular.

Bajar la ingesta de sodio ayuda a disminuir la presión arterial, tanto en quienes tienen hipertensión como en personas que no presentan esta patología. Además, esta práctica se vincula con un menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y renales. Aunque el organismo necesita sodio para funcionar y lo obtiene mediante la alimentación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos consuman menos de dos gramos diarios, lo que equivale a unos cinco gramos de sal por día.

Gran parte del sodio que ingerimos a diario proviene de productos procesados y de la sal que se suma al cocinar. Por eso, el organismo internacional sugiere evitar llevar el salero a la mesa. En esa misma línea, Cascú afirmó que “eliminar la sal agregada en la cocina es una medida simple que tiene un impacto real en la salud cardiovascular”.

Tres opciones caseras y sin sal añadida

Un guiso de lentejas diseñado por la propia Cascú, junto con otras dos recetas difundidas en una conocida plataforma digital de cocina, permiten sumar legumbres, cereales integrales y vegetales al menú de la semana sin recurrir al salero.

La primera propuesta es un estofado de lentejas con verduras sin sal, ideal para dos porciones, de dificultad baja y que lleva unos 55 minutos de cocción. Para hacerlo se precisan 180 gramos de lentejas, media cebolla, media zanahoria, medio morrón rojo, un diente de ajo, una cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de pimentón ahumado (paprika), una hoja de laurel, 400 mililitros de caldo de verduras sin sal añadida y pimienta negra a gusto.

Sal de mesa. Foto: Pxhere.

El paso a paso es sencillo: tras lavar las lentejas y picar los vegetales en trozos chicos, se rehogan en una olla con el aceite de oliva caliente. Luego se añaden el pimentón, la pimienta y el laurel, seguidos de las lentejas y el caldo. Se cocina a fuego bajo hasta que las legumbres estén tiernas y la preparación espese, agregando agua si hiciera falta. Antes de servir, se retira el laurel. El aroma del ajo, el pimentón y el laurel realza el plato, aunque conviene chequear siempre la etiqueta del caldo para asegurar que no contenga sodio oculto.

La segunda alternativa es un arroz integral salteado con champiñones y ajo. Lleva 280 gramos de arroz integral, 600 gramos de champiñones enteros, ajo, perejil y aceite de oliva. Primero se hierve el arroz en agua sin sal durante unos 18 minutos —o lo que indique el envase—, se cuela y se reserva. Aparte, se pica bien fino el perejil y se tritura el ajo, mezclándolos con una cucharadita de aceite de oliva. En un sartén con un chorrito de aceite se dora apenas esa mezcla, se suman los champiñones fileteados hasta que estén cocidos y, por último, se incorpora el arroz para saltear todo junto antes de llevar al plato.

La tercera opción es una ensalada de quinoa, garbanzos, pepino y tomate, pensada para tres porciones y lista en media hora. Requiere 120 gramos de quinoa cocida, 200 gramos de garbanzos cocidos sin sal añadida, media cebolla morada mediana, un tomate grande, un pepino chico, cuatro tallos de apio, el jugo de medio limón, aceite de oliva, pimienta negra molida y perejil picado.

Para armarla, se lava la quinoa, se hierve en agua sin sal y se deja enfriar. Si se usan garbanzos en conserva, hay que elegir los que no traen sal agregada, escurrirlos y enjuagarlos bien. Se cortan el pepino, el tomate y la cebolla en cubitos, y el apio en rodajas finas. Se integra todo en un bol amplio y se condimenta con el limón, el aceite de oliva, la pimienta y el perejil. La dupla de quinoa y garbanzos aporta fibra y proteínas vegetales, mientras que las hortalizas suman frescura y distintas texturas.

Foto: Rawpixel.

Por qué cuidar el consumo de sodio y cómo reemplazarlo

El sodio cumple un rol clave en el equilibrio de los líquidos del cuerpo. Sin embargo, cuando se consume en exceso, puede elevar el volumen sanguíneo y exigirle un trabajo extra al corazón para bombear la sangre. Según advirtió Cascú, “un consumo sostenido de sodio puede provocar engrosamiento del músculo cardíaco, pérdida de elasticidad de los vasos y alteraciones en la función vascular. Estos procesos pueden comenzar incluso antes de que aparezca hipertensión o síntomas clínicos”.

Para no extrañar la sal, la especialista remarcó que el paladar tiene la capacidad de educarse de forma gradual. Como guía práctica para el día a día, aconsejó priorizar siempre los alimentos frescos por encima de los procesados, elegir proteínas naturales sin sodio añadido y aumentar la presencia de frutas y verduras en la dieta. A la hora de condimentar, recomendó apoyarse en hierbas aromáticas como el laurel o el perejil, sumar especias como la pimienta negra o el pimentón, y aprovechar el sabor natural del ajo, la cebolla, el jugo de limón y el vinagre.

En base a la Nación/GDA