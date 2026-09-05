El secreto para un caldo de gallina nutritivo: qué ingredientes sumar para aportar fibra y restar sal

Cuando bajan las temperaturas, las comidas calientes suelen convertirse en una opción reconfortante. Entre ellas se encuentra el caldo de gallina, una preparación tradicional que combina carne, verduras y, según la receta, ingredientes como arroz, garbanzos y diferentes condimentos.

Además de su sabor, este plato puede aportar proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Sin embargo, su valor nutricional depende de los ingredientes utilizados y de la forma en que se prepare.

La carne de gallina es una fuente de proteínas, necesarias para diferentes funciones del organismo, entre ellas el mantenimiento y la reparación de los tejidos. También puede aportar nutrientes como hierro, zinc y vitaminas del grupo B, aunque la cantidad final dependerá de la porción de carne y de las características del alimento.

Cuando el caldo incluye otros ingredientes, su perfil nutricional se amplía. Por ejemplo: los garbanzos aportan proteínas vegetales, fibra y diferentes micronutrientes; las verduras pueden sumar vitaminas, minerales y fibra; el arroz constituye principalmente una fuente de carbohidratos; y los condimentos, como el ajo o las hierbas aromáticas, aportan sabor y diferentes compuestos presentes de forma natural en los alimentos.

Persona sostiene un plato de caldo. Foto: Archivo.

¿El caldo de gallina ayuda a combatir el frío? Una sopa caliente puede producir una sensación temporal de calor y resultar especialmente reconfortante durante los días de bajas temperaturas. Sin embargo, esto no significa que un caldo caliente modifique de manera significativa la capacidad del organismo para regular su temperatura corporal. Su principal efecto inmediato es proporcionar una sensación de calidez mientras se consume.

En esta preparación, la fibra dependerá fundamentalmente de los ingredientes vegetales. Los garbanzos y las verduras, por ejemplo, pueden aportar diferentes tipos de fibra, un nutriente importante para el funcionamiento del sistema digestivo. La fibra también puede servir de sustrato para determinadas bacterias que forman parte de la microbiota intestinal.

Sin embargo, un caldo elaborado únicamente con agua y carne contiene muy poca o ninguna fibra, por lo que los posibles beneficios relacionados con este nutriente dependerán de los demás ingredientes que se incorporen a la preparación.

A su vez, al preparar caldos y sopas también conviene prestar atención a la cantidad de sal. Utilizar hierbas aromáticas, especias, ajo, cebolla y otros ingredientes puede ayudar a aportar sabor sin necesidad de incorporar grandes cantidades de sodio. Esto resulta especialmente importante en las personas que deben controlar su consumo de sal por recomendación médica.

Joven cocina en una olla. Foto: Freepik.

Cómo preparar caldo de gallina

La preparación puede variar según las preferencias y los ingredientes disponibles. Una opción puede incluir carne de gallina, verduras, garbanzos y arroz. Como la carne de gallina suele tener una textura más firme que la del pollo criado habitualmente para consumo, puede requerir un tiempo de cocción prolongado.

Ingredientes:



2,5 litros de agua.

Media gallina cortada en piezas.

Dos tazas de garbanzos cocidos.

Dos ramas de apio.

Una taza de arroz.

Una cebolla mediana.

Una cabeza de ajo.

Orégano seco.

Sal y pimienta al gusto.

Cilantro y cebolla picados para servir.

Limón.

Preparación:



Colocar el agua en una olla grande y añadir la carne, la cebolla, el ajo, el apio y el orégano. Llevar la preparación a ebullición y, posteriormente, reducir el fuego. Cocinar hasta que la carne alcance una textura adecuada. El tiempo necesario puede variar según el tamaño y las características de la gallina. Retirar los ingredientes utilizados para aromatizar el caldo, si así se desea, y ajustar la sazón. Incorporar los garbanzos cocidos durante los últimos minutos. Preparar el arroz por separado. Servir el caldo con una porción de arroz y añadir cilantro, cebolla y limón según las preferencias.

El caldo de gallina puede ser una comida nutritiva y reconfortante, especialmente cuando se acompaña de verduras, legumbres y otros alimentos que complementen su aporte nutricional. Como ocurre con cualquier preparación, sus beneficios dependen del conjunto de los ingredientes y del patrón de alimentación general, y no de un único alimento.

Con base en El Universal/GDA