El secreto del chef José Andrés para hacer un arroz sabroso sin caldo ni sofrito en pocos pasos

Preparar un arroz lleno de sabor no necesariamente implica pasar horas en la cocina ni disponer de una larga lista de ingredientes. Esa es la premisa del chef español José Andrés, quien compartió una receta tradicional de arroz con conejo que logra una textura atractiva y un sabor intenso sin recurrir a un caldo casero ni a un sofrito complejo.

Según explicó en su programa de televisión Vamos a cocinar con José Andrés, la clave está en sacar el máximo provecho de cada ingrediente y permitir que los sabores se desarrollen de forma natural durante la cocción.

El truco para concentrar el sabor

El cocinero recomienda utilizar cortes de conejo con hueso y ricos en colágeno. Según indicó, estos aportan cuerpo y profundidad al plato a medida que se cocinan.

Otro de los secretos de la preparación es dorar muy bien la carne antes de continuar con la receta. Este paso potencia los aromas y genera los llamados "fondos" de cocción, que luego enriquecen el arroz y le aportan más sabor.

Además, el chef incorpora una pasta preparada con hígados de conejo, ajo y perejil, una mezcla que suma untuosidad y complejidad al plato. De hecho, señaló que esa preparación podría servirse incluso sobre una tostada.

Mujer lavando y enjuagando arroz. Foto: Canva

Ingredientes



500 gramos de conejo, preferentemente de la parte delantera

50 gramos de hígados de conejo

4 dientes de ajo

150 gramos de cebolla

3 alcauciles

2 cucharaditas de pasta de pimiento

Perejil fresco

10 hebras de azafrán

50 mililitros de jerez seco

250 gramos de arroz

1 litro de agua

Aceite de oliva

Sal a gusto

Arroz. Foto: Pixabay

Paso a paso

Comenzar cortando el conejo en trozos pequeños, manteniendo los huesos. En una cazuela con aceite de oliva, dorar bien la carne hasta que quede sellada por todos lados.

Agregar los hígados y retirarlos una vez cocidos para reservarlos. Incorporar los ajos enteros, sin pelar, y dejar que se cocinen junto a la carne. Luego, añadir la cebolla picada y cocinar hasta que quede tierna y dorada.

Limpiar los alcauciles e incorporarlos a la preparación. Mientras tanto, elaborar una pasta con los hígados cocidos, los ajos ya pelados y el perejil fresco.

Agregar el azafrán y la pasta de pimiento. Incorporar el jerez y esperar a que se evapore el alcohol. Verter el litro de agua caliente y condimentar con sal.

Cuando la preparación rompa hervor, añadir la pasta y mezclar suavemente. Finalmente, incorporar el arroz y cocinar durante unos 15 minutos, procurando no removerlo en exceso.

El resultado es un plato sencillo y reconfortante que, según la propuesta de José Andrés, demuestra que muchas veces cocinar bien no depende de sumar más ingredientes, sino de aprovechar al máximo las cualidades de cada uno de ellos.

En base a El Tiempo/GDA