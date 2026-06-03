¿Cómo hacer arroz con leche? La receta más fácil y rica para obtener este postre clásico

El arroz con leche es un postre clásico en Uruguay. Un postre con sabor a hogar, ideal para compartir con toda la familia y amigos. Y lo mejor, su preparación es muy sencilla y requiere de unos pocos ingredientes que siempre están en la cocina.

Esta receta de arroz con leche es infaltable para eventos, cumpleaños o meriendas con amigos. Mirá en qué consiste la receta, los ingredientes requeridos y el paso a paso para lograr el postre preferido de los uruguayos.

Ingredientes necesarios para hacer arroz con leche clásico

1 litro de leche

½ taza de arroz crudo

4 cucharas de azúcar

1 cáscara de limón

2 yemas de huevo

Paso a paso: cómo lograr que el arroz con leche quede cremoso

Hervir un litro de leche en una olla. Una vez la leche entre en ebullición, añadir el arroz y la cáscara de limón y cocinar a fuego lento durante 15 minutos. En un bowl aparte, batir las yemas junto con el azúcar. Cuando el arroz esté cocido, retirar del fuego y añadir un poco del arroz a la mezcla de yema con azúcar para evitar que se corte. Unir el resto de la mezcla de arroz y llevar nuevamente al fuego bajo por unos minutos. Finalmente, se sirve con azúcar caramelizada.

¿Cómo presentar el arroz con leche?

Al ser una preparación cremosa, se suele servir en pequeños recipientes (pueden ser circulares, cuadrados, no importa la forma o el diseño) y se distribuye según la cantidad de porciones que se quiera aprovechar. Hay quienes les gusta con un toque de canela por encima (o quienes se la agregan a la receta como el video que muestra el paso a paso). La incorporación de la canela es completamente opcional y a gusto de los consumidores.