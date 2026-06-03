¿Cómo hacer arroz con leche? La receta más fácil y rica para obtener este postre clásico
Descubrí cómo preparar este postre clásico de la gastronomía rioplatense. Una guía detallada con los ingredientes, tiempos de cocción, reposo y las formas de servir el postre.
El arroz con leche es un postre clásico en Uruguay. Un postre con sabor a hogar, ideal para compartir con toda la familia y amigos. Y lo mejor, su preparación es muy sencilla y requiere de unos pocos ingredientes que siempre están en la cocina.
Esta receta de arroz con leche es infaltable para eventos, cumpleaños o meriendas con amigos. Mirá en qué consiste la receta, los ingredientes requeridos y el paso a paso para lograr el postre preferido de los uruguayos.
Ingredientes necesarios para hacer arroz con leche clásico
- 1 litro de leche
- ½ taza de arroz crudo
- 4 cucharas de azúcar
- 1 cáscara de limón
- 2 yemas de huevo
Paso a paso: cómo lograr que el arroz con leche quede cremoso
@cristiann_ml ARROZ CON LECHE CREMOSO! Ingredientes: (para 6 tazas) - 1 litro de leche - ramas de canela - cascara de naranja o limon - 150 gr. de arroz - Merengue: 3 claras y 120 gr de azucar - Yemas: 3 y 60 gr de azucar HAGANLO Y PARTANSE LA BOCA! #arrozconleche #arrozconlechecasero #arrozconlechecremoso #recetas #recetasfaciles #parati #uruguay ♬ sonido original - Cristian ML
- Hervir un litro de leche en una olla.
- Una vez la leche entre en ebullición, añadir el arroz y la cáscara de limón y cocinar a fuego lento durante 15 minutos.
- En un bowl aparte, batir las yemas junto con el azúcar.
- Cuando el arroz esté cocido, retirar del fuego y añadir un poco del arroz a la mezcla de yema con azúcar para evitar que se corte.
- Unir el resto de la mezcla de arroz y llevar nuevamente al fuego bajo por unos minutos.
- Finalmente, se sirve con azúcar caramelizada.
¿Cómo presentar el arroz con leche?
Al ser una preparación cremosa, se suele servir en pequeños recipientes (pueden ser circulares, cuadrados, no importa la forma o el diseño) y se distribuye según la cantidad de porciones que se quiera aprovechar. Hay quienes les gusta con un toque de canela por encima (o quienes se la agregan a la receta como el video que muestra el paso a paso). La incorporación de la canela es completamente opcional y a gusto de los consumidores.
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