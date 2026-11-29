Lavar el pollo crudo antes de cocinarlo es uno de esos errores que se cometen a menudo en la cocina bajo la falsa presunción de que el alimento está siendo manipulado de una manera higiénica y segura. Aunque intuitivamente parezca la práctica más limpia, los especialistas aseguran que el efecto que se genera al lavar el pollo en la pileta de la cocina es exactamente el opuesto al esperado, ya que la contaminación aumenta en lugar de disminuirse.

El ingeniero en alimentos argentino Tomas Gill precisamente se refiere a esta creencia tan común en los hogares en un video publicado en Instagram. Sus instrucciones de manipulación de alimentos ayudan a tumbar mitos acerca de las prácticas correctas para manipular el pollo crudo antes de llevarlo al horno, freírlo, hervirlo o asarlo.

"El pollo no se lava. Cuando lavás el pollo crudo, lo que ocurre es el chorro de agua choca contra el pollo y eso se generan proyecciones hacia toda la superficie que está alrededor", advierte Gill en el video, señalando cuáles son los problemas que se pueden producir por lavarlo.

Qué riesgos existen al lavar el pollo antes de cocinarlo

El especialista afirma que, lavando el pollo, en lugar de eliminar las bacterias que puedan encontrarse en la carne, lo que en realidad ocurre es que se disparan los microorganismos.

Al lavar el pollo, según Gill, ocasionando que el agua salpique hacia las superficies cercanas, "podés contaminar la bacha, la mesada, utensilios que tengas próximos".

Qué prácticas se recomiendan para manipular el pollo crudo

El ingeniero alimentario sostiene que, en ese sentido, lo aconsejable es no lavar el pollo antes de cocinarlo.

Hombre lavando pollo crudo en la cocina. Foto: Canva.

"Lo que sí, tenés que manipularlo correctamente para evitar lo que es la contaminación cruzada", señala en su video, y afirma que el proceso de matar las bacterias que se encuentran en el pollo ocurre posteriormente.

"De la eliminación de los microorganismos se va a encargar de hacerlo el método de cocción que utilices", explicó.

Sugerencia para evitar que las bacterias del pollo se propaguen en la cocina

Un mito común que Gill ve en las personas es el de creer que la higiene en la cocina se resume únicamente en matar las bacterias. Sin embargo, afirma que las prácticas adecuadas de manipulación de alimentos también contemplan no permitir que se esparzan por el resto de las superficies.

Dos pechugas de pollo crudas. Foto: Canva.

"En realidad, va más allá de lo que es la destrucción de microorganismos. También incluye lo que es evitar que microorganismos lleguen a superficies o lugares donde no deberían estar", indicó, ya que si llegan a propagarse, el problema puede ser aún mayor: "Cuando llegan se multiplican y se hace todo más difícil de controlar", concluyó.