Una hamburguesa puede ser una comida sencilla o una preparación abundante con varios ingredientes. Esa diferencia se refleja en su composición nutricional: no aporta la misma cantidad de calorías una versión con una carne magra, vegetales y mostaza que otra con doble medallón, queso, tocino y mayonesa.

En términos generales, una hamburguesa sencilla puede contener entre 250 y 350 kilocalorías (kcal). En cambio, una doble con queso y distintos aderezos puede superar las 800 o 900 kcal, sin incluir las papas fritas ni la bebida. De acuerdo con referencias nutricionales como el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes (SMAE) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el aporte varía según el tamaño de las porciones y los ingredientes utilizados.

La preparación es uno de los factores que más influye en el valor energético. Estas son algunas estimaciones por unidad:



Sencilla de comida rápida: 250-300 kcal

Casera con carne magra: 350-450 kcal

Vegetariana o de portobello: 300-480 kcal

Doble estilo smash con queso: 550-700 kcal

Gourmet con tocino y salsa barbacoa: 800-1.100 kcal

Las versiones vegetarianas tampoco tienen necesariamente menos calorías que las de carne. Una hamburguesa de hongos, lentejas o garbanzos puede tener un aporte moderado, pero la cifra aumenta si incluye quesos, pan brioche o salsas abundantes.

Para entender por qué dos preparaciones pueden tener valores tan distintos, conviene observar cuánto aporta cada componente. Una porción de carne vacuna magra de entre 120 y 150 gramos puede aportar alrededor de 210 calorías, según el corte y la preparación. Las mezclas con mayor proporción de grasa elevan el aporte energético. Lo mismo ocurre con el pollo empanizado y frito en comparación con otras formas de cocinarlo.

Mujer comiendo hamburguesa. Foto: Freepik.

Además, un bollo blanco tradicional aporta aproximadamente entre 140 y 160 kcal. En cambio, el pan brioche, que suele elaborarse con manteca y huevo, puede alcanzar las 220 kcal, especialmente si se tuesta con grasa adicional.

Una feta de queso cheddar o americano puede sumar entre 70 y 110 kcal. Dos tiras de tocino frito agregan alrededor de 80 a 100 kcal. Por eso, incorporar ambos ingredientes puede modificar de manera importante el resultado final.

Las salsas y los aderezos también pueden representar una diferencia considerable. Una cucharada de mostaza aporta entre 10 y 15 kcal y una de kétchup, alrededor de 20. En cambio, una cucharada generosa de mayonesa, alioli o aderezo tipo ranch puede sumar entre 90 y 120 kcal.

El aporte energético de una comida no depende únicamente de la hamburguesa. Los acompañamientos y las bebidas pueden aumentar considerablemente el total. Así, una comida que comienza con una hamburguesa casera de unas 450 kcal puede superar las 1.200 kcal al agregar papas fritas y una bebida. Si además se acompaña con un refresco, el total puede ubicarse entre 1.500 y 1.800 kcal.

Foto: Pexels.

Disfrutar de una hamburguesa no implica necesariamente renunciar a una alimentación equilibrada. Algunas decisiones sobre los ingredientes y las porciones permiten modificar su composición sin dejar de lado el sabor.



Elegir carnes magras : al prepararla en casa, se puede optar por cortes con menor proporción de grasa, como el sirloin o la carne molida 90/10.

: al prepararla en casa, se puede optar por cortes con menor proporción de grasa, como el sirloin o la carne molida 90/10. Prestar atención a los aderezos: la mostaza, el guacamole fresco o el pico de gallo son alternativas para variar las salsas más calóricas.

Elegir un solo ingrediente extra: si se agrega queso, por ejemplo, se puede prescindir del tocino o de los aros de cebolla fritos.

Variar la guarnición: una ensalada, vegetales asados o papas preparadas al horno son opciones distintas a las frituras.

Considerar la bebida: el agua, el agua mineral con limón o las bebidas sin azúcar permiten evitar el aporte energético de los refrescos comunes.

Más que evaluar una comida de manera aislada, importa el patrón de alimentación a lo largo del tiempo. Conocer los ingredientes y las porciones ayuda a entender de dónde provienen las calorías y a elegir con mayor información, sin necesidad de considerar la hamburguesa un alimento prohibido ni de asociar su consumo con la culpa.

Con base en El Universal/GDA