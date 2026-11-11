Pechuga de pollo con ensalada de espinaca y frutos rojos: una receta fácil para variar el almuerzo

La pechuga de pollo es un ingrediente versátil que permite preparar distintas opciones para el almuerzo o la cena.

Una alternativa es acompañarla con una ensalada de espinaca, queso magro, tomates cherry, frutos rojos y nueces, junto con una vinagreta casera que combina sabores dulces y ácidos.

La receta fue compartida por el canal de YouTube Cocina Familiar Recetas y propone servir el pollo cocinado en sartén junto con una ensalada que reúne verduras frescas, frutas y frutos secos.

La preparación se divide en tres etapas: organizar los ingredientes de la ensalada, elaborar la vinagreta y cocinar las pechugas. Cada componente se prepara por separado y se reúne al momento de servir.

Ingredientes para preparar pechuga de pollo con ensalada de espinaca y frutos rojos

Para la ensalada se necesitan:

200 gramos de queso magro.

Tomates cherry.

Espinaca.

Arándanos.

Nueces.

Frambuesas para acompañar al momento de servir.

Para preparar la vinagreta:

Cuatro cucharadas de aceite de oliva extravirgen.

Media cucharada de vinagre de manzana.

El jugo de medio limón.

Sal y pimienta.

Perejil.

Media cucharada de miel.

Para el pollo:

Dos pechugas de pollo.

Sal con ajo.

Pimienta.

Cebolla en polvo.

Perejil.

Tomillo seco.

Una pequeña cantidad de aceite para la cocción.

Dos pechugas de pollo crudas sobre una tabla de madera. Foto: Canva.

Cómo preparar la ensalada de espinaca, queso y frutos rojos

El primer paso es cortar los 200 gramos de queso magro en cubos pequeños. Luego, se lavan los tomates cherry y se cortan por la mitad.

En una ensaladera se coloca una porción de espinaca y se incorporan los tomates y los cubos de queso. Después, se añaden los arándanos y algunas nueces.

Para elaborar la vinagreta, se mezclan cuatro cucharadas de aceite de oliva extravirgen con media cucharada de vinagre de manzana y el jugo de medio limón. A continuación, se agregan sal, pimienta, perejil y media cucharada de miel.

Una vez integrados todos los ingredientes, se vierte el aderezo sobre la ensalada y se mezcla para distribuirlo de manera uniforme. Se reserva mientras se cocina el pollo.

Cómo cocinar la pechuga de pollo para acompañar la ensalada

Para preparar la carne, se sazonan las dos pechugas con sal con ajo, pimienta, cebolla en polvo, perejil y tomillo seco. Los condimentos deben distribuirse sobre ambos lados.

A continuación, se calienta un sartén con una pequeña cantidad de aceite y se colocan las pechugas para cocinarlas por ambos lados.

La receta original indica un tiempo aproximado de tres a cuatro minutos por lado, ya que utiliza pechugas delgadas. Sin embargo, la duración puede variar según el grosor de la carne y la temperatura del sartén. Para garantizar una cocción segura, el pollo debe alcanzar una temperatura interna de 74 °C.

Cómo servir la pechuga de pollo con ensalada y frambuesas

Cuando el pollo esté completamente cocido, se coloca una porción de ensalada en un plato y se acompaña con una de las pechugas.

Para terminar, se distribuyen algunas frambuesas sobre la preparación. El resultado combina pollo sazonado con espinaca, queso, tomates cherry, nueces y frutos rojos, junto con una vinagreta elaborada con aceite de oliva, limón, vinagre de manzana y miel.

En base a El Tiempo/GDA