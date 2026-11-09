Un tour dedicadó al fainá: un recorrido para conocer historias y degustar esta especialidad

El martes 10 de noviembre se realizará una nueva edición del Fainá Tour, una propuesta de Peatonal Tours junto con Molino Guido, empresa pionera en traer el fainá a Uruguay.

En esta oportunidad, el recorrido será por el barrio Parque Rodó e incluirá visitas a tres establecimientos: Bar Rodó, Bar Marbella y Pizzería Rodelú.

Durante el paseo, los participantes podrán conocer bares históricos y otros más recientes, descubrir sus anécdotas y particularidades y, al mismo tiempo, degustar fainá.

La iniciativa surgió en el marco del Día Internacional del Fainá, que se celebra cada agosto, un mes dedicado a esta preparación. El Día del Auténtico Fainá (el 27 de agosto) fue declarado de interés nacional por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de homenajear esta receta milenaria de origen italiano, que llegó a Uruguay hace 111 años de la mano de los hermanos Guido.

El tour, que ya se ha realizado en otras oportunidades, tiene nueva edición y este martes comenzará a las 19 horas desde Bar Rodó, ubicado en Gonzalo Ramírez 2000, esquina Blanes. El costo es de $ 800 por persona y las reservas se realizan a través del sitio web de Peatonal Tours.

La actividad es apta para todo público, incluidos adultos, adolescentes y niños. Se solicita a los participantes presentarse 15 minutos antes del horario de partida. El guía los recibirá en el punto de encuentro.