Alimentos que desencadenan migrañas y las claves para prevenir el dolor a través de la alimentación

El dolor de cabeza puede convertirse en un problema sumamente incapacitante que interfiere de forma directa en las actividades cotidianas, especialmente cuando aparece con frecuencia y se acompaña de náuseas, sensibilidad a la luz o rechazo a los sonidos fuertes. Entre las afecciones vinculadas a estos cuadros destaca la migraña, un trastorno neurológico complejo capaz de provocar episodios de dolor punzante e intenso durante varias horas, llegando incluso a extenderse de forma ininterrumpida por dos o tres días.

De acuerdo con las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tanto el consumo de alcohol como determinados alimentos específicos pueden actuar como detonantes de estas crisis en personas predispuestas. Por esta razón, revisar con atención lo que se lleva a la mesa cada día se posiciona como una medida de prevención muy útil. No obstante, los especialistas recuerdan que los efectos varían radicalmente entre un individuo y otro, por lo que no existe una pauta alimentaria universal que garantice evitar por completo estos episodios.

Diez alimentos recomendados para una dieta equilibrada

Para quienes experimentan dolores de cabeza recurrentes, la incorporación de ciertos productos dentro de una pauta nutricional equilibrada puede contribuir de manera positiva al bienestar general y a mantener estables los niveles de energía del organismo. Entre las alternativas recomendadas por publicaciones especializadas se encuentran diez grupos de alimentos fundamentales:



Pan blanco o de trigo: aporta carbohidratos de rápida asimilación que ayudan a sostener horarios regulares de alimentación sin someter al cuerpo a ayunos prolongados.

aporta que ayudan a sostener horarios regulares de alimentación sin someter al cuerpo a ayunos prolongados. Carne de res o pollo: fuentes de proteínas de alta calidad que aseguran un correcto soporte nutricional diario.

fuentes de proteínas de alta calidad que aseguran un correcto soporte nutricional diario. Frutas frescas: elementos indispensables que aportan vitaminas, minerales esenciales y un importante porcentaje de agua.

elementos indispensables que aportan vitaminas, minerales esenciales y un importante porcentaje de agua. Lentejas: legumbres que destacan por su contenido de proteínas vegetales, fibra soluble y diversos micronutrientes .

legumbres que destacan por su contenido de proteínas vegetales, fibra soluble y diversos . Espárragos: vegetales valorados por su aporte vitamínico y mineral.

vegetales valorados por su aporte vitamínico y mineral. Verduras de hoja verde: ricas en folato y otros compuestos fundamentales para el buen funcionamiento metabólico.

ricas en y otros compuestos fundamentales para el buen funcionamiento metabólico. Cereales: contribuyen al aporte energético sostenido y a la fibra dietética, siempre según la variedad elegida.

contribuyen al aporte energético sostenido y a la fibra dietética, siempre según la variedad elegida. Pescado azul: fuente reconocida de ácidos grasos omega-3 .

fuente reconocida de . Aceite de oliva: aporta grasas saludables aptas para integrar en cualquier esquema alimentario equilibrado.

aporta grasas saludables aptas para integrar en cualquier esquema alimentario equilibrado. Frutos secos: entregan una interesante combinación de grasas saludables, proteínas y minerales.

Cocinar espárragos. Foto: Freepik.

Productos que conviene observar y limitar

En la vereda opuesta, así como existen ingredientes que favorecen el equilibrio nutricional, otros componentes se han vinculado de forma reiterada con la aparición o la intensificación de las crisis de migraña en pacientes sensibles. Entre los comestibles y bebidas que es prudente vigilar de cerca figuran:



Quesos añejados o madurados: productos sometidos a procesos de fermentación prolongados.

productos sometidos a procesos de fermentación prolongados. Frutas secas: opciones que, a pesar de sus propiedades generales, pueden generar reacciones adversas en determinados organismos.

opciones que, a pesar de sus propiedades generales, pueden generar reacciones adversas en determinados organismos. Preparaciones asiáticas: platos elaborados que contienen de manera habitual salsa de soya.

platos elaborados que contienen de manera habitual salsa de soya. Bebidas alcohólicas: sustancias con un alto potencial irritante para el sistema nervioso.

Foto: Flickr.

El papel de la tiramina y la personalización de la dieta

Detrás de varias de estas reacciones se encuentra la tiramina, una sustancia presente de manera natural en determinados comestibles que actúa como un claro agente desencadenante en personas que presentan sensibilidad neurológica frente a este compuesto químico.

A pesar de estos datos, los expertos insisten en que esto no significa que la totalidad de los pacientes con migraña deban desterrar estos productos de manera tajante de su rutina. Puesto que los detonantes varían de un caso a otro, la recomendación clínica más acertada consiste en llevar un registro detallado de los alimentos ingeridos y de los episodios de dolor, facilitando así la identificación de patrones particulares y la adopción de medidas personalizadas.

En base a El Comercio/GDA