Qué comer y qué evitar durante una migraña: por qué la dieta afecta de forma diferente a cada persona

Para algunas personas que padecen migrañas, ciertos alimentos pueden aparecer una y otra vez antes de un episodio. Para otras, esos mismos productos no generan ningún problema. Por eso, cuando se habla de alimentación y migraña, no existe una lista universal de alimentos que todos deberían consumir o evitar.

La migraña es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes y puede acompañar a una persona durante muchos años. Sus causas exactas todavía no se conocen por completo, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que puede estar relacionada con la liberación de sustancias inflamatorias que producen dolor alrededor de los nervios y los vasos sanguíneos de la cabeza.

La alimentación es solo uno de los factores que pueden influir en la aparición de los episodios. El descanso, el estrés y otros hábitos también pueden tener importancia.

No se trata tanto de encontrar un alimento contra la migraña como de mantener una alimentación variada y regular. Entre los alimentos mencionados por especialistas de Medical News Today como opciones que pueden formar parte de una alimentación orientada a prevenir episodios aparecen el pan blanco o de trigo, las verduras de hoja verde, las frutas frescas, las lentejas, los espárragos, la carne de res o pollo, los cereales, el pescado azul y el aceite de oliva.

Hombre se levanta de la cama con dolor de cabeza. Foto: Freepik.

También existe el fenómeno contrario: productos que en algunas personas pueden favorecer la aparición o intensificación de una migraña. Entre los alimentos señalados con frecuencia aparecen las frutas secas, los quesos añejados o madurados y algunas preparaciones asiáticas que contienen salsa de soya. Las bebidas alcohólicas también pueden desencadenar episodios en determinadas personas.

En la nota original se atribuye este efecto a la tiramina, una sustancia presente en algunos de estos alimentos. Sin embargo, no todos los alimentos mencionados provocan migraña en todas las personas y la sensibilidad individual es un aspecto central.

Por eso, eliminar grandes grupos de alimentos sin haber identificado un vínculo claro puede ser innecesario. El objetivo debería ser reconocer los desencadenantes personales y evitar restricciones que no aporten un beneficio concreto.

¿Cómo reconocer una migraña? Según la OMS, un episodio típico puede incluir un dolor de intensidad moderada o severa, que puede presentarse en un solo lado de la cabeza o detrás de un ojo. El dolor suele ser pulsátil y puede empeorar con la actividad física habitual. Los episodios pueden durar desde varias horas hasta dos o tres días y suelen acompañarse de una mayor sensibilidad a la luz y a los sonidos. También pueden aparecer náuseas.

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Además de identificar posibles desencadenantes, algunas medidas pueden ayudar a sobrellevar un episodio. Mayo Clinic recomienda buscar un ambiente tranquilo, reducir la intensidad de la luz y las distracciones y reservar el dormitorio para descansar. También menciona la posibilidad de utilizar terapia de temperatura y consumir pequeñas cantidades de cafeína, una estrategia que puede resultar útil para algunas personas.

La clave está en observar el propio patrón: qué se comió, cuánto se durmió, qué nivel de estrés había y cuándo apareció el dolor. Llevar un registro puede ayudar a encontrar relaciones que no son evidentes a simple vista. En definitiva, la alimentación puede formar parte del manejo de la migraña, pero no existe un menú universal capaz de evitar los episodios. Más que eliminar alimentos indiscriminadamente, lo importante es mantener hábitos regulares, llevar una alimentación equilibrada e identificar, junto con un profesional cuando sea necesario, aquellos factores que parecen desencadenar o empeorar los episodios.

Con base en El Tiempo/GDA