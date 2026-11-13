Receta de tarta de jamón y queso de Maru Botana que lleva 30 minutos y es superdeliciosa: paso a paso simple

La tarta de jamón y queso es una de esas recetas fáciles y deliciosas que permiten solucionar un almuerzo, una merienda o una cena de manera rápida y práctica. También tiene el beneficio de ser fácil transportar en una vianda, lo que la convierte en una opción ideal para llevar al trabajo o a un centro de estudio. No obstante, aunque no se la considera una receta complicada, es clave acertar con la medida justa de los ingredientes en el relleno para evitar que quede demasiado seco o carente de cremosidad.

La cocinera argentina Maru Botana reveló cuál es su toque especial para lograr la tarta perfecta: usar claras de huevo para dejar el queso del relleno bien cremoso, brindándole una textura apetecible, y hacer una masa casera que quede crocante por fuera.

Qué ingredientes lleva la tarta de jamón y queso que prepara Maru Botana

Teniendo en cuenta que el molde clásico de tarta tiene un tamaño estándar de alrededor de 23 cm de diámetro, Maru recomienda las siguientes medidas de ingredientes que toda cocina rioplatense suele tener:



300 g de harina común

1 cucharadita de sal

150 gramos de manteca

1 taza de café de agua fría

Para alcanzar ese relleno cremoso que hace la diferencia respecto a otras tartas de jamón y queso, se recomienda integrar crema clásica entre los productos utilizados:



250 g de jamón

400 g de queso cuartirolo

1 taza de queso de rallar

4 yemas

4 claras

300 g de crema de leche

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso: cómo hacer la tarta de jamón y queso de Maru Botana

Primero, colocar la harina, la sal y la manteca en un recipiente amplio. Mezclar con los dedos e incorporar el agua fría de a poco hasta integrar los ingredientes. Cuando la masa comience a tomar consistencia, pasarla a una superficie lisa y estirarla con un palo de amasar. Forrar la base del molde y llevar al horno durante 10 minutos para darle un precocido. En otro recipiente, picar el jamón y el queso cuartirolo. Agregar las cuatro yemas, la crema de leche y casi todo el queso rallado (reservar un poco para el gratinado final). Condimentar con sal y pimienta a gusto e integrar bien los ingredientes. A continuación, batir las cuatro claras hasta obtener una consistencia espumosa e incorporarlas suavemente a la preparación de jamón y queso, mezclando hasta integrar.

Una porción de una tarta de jamón y queso. Foto: Creada con ChatGPT.

Llevar al horno: el paso final de la receta

Retirar la masa precocida del horno y volcar el relleno en su interior. Distribuirlo de manera uniforme con una espátula y cubrir la superficie con el queso rallado reservado para lograr un gratinado dorado y delicioso. Llevar nuevamente al horno precalentado y cocinar durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que la masa esté crocante, el relleno firme y la superficie bien dorada.