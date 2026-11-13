Licuado de avena con ciruelas pasas: cuáles son sus beneficios para la digestión y cómo prepararlo en casa

Los licuados son una alternativa práctica para incorporar nutrientes a la alimentación. Pueden consumirse en distintos momentos del día y combinar frutas, cereales y otros ingredientes que aportan fibra, vitaminas y minerales. Una de las opciones es el licuado de avena con ciruelas pasas, una preparación que reúne dos alimentos con propiedades nutricionales interesantes, especialmente por su aporte de fibra.

A diferencia de los jugos, los licuados conservan la fibra natural de los ingredientes, lo que contribuye a generar mayor saciedad y favorece la salud digestiva.

Estas bebidas pueden incorporarse en diferentes momentos del día, según las necesidades y los hábitos de cada persona.

Son una opción para un desayuno rápido y nutritivo, y también pueden consumirse antes o después de realizar actividad física, como parte de la alimentación destinada a aportar energía y favorecer la recuperación muscular.

Ciruelas pasas. Foto: Freepik.

Otra posibilidad es tomarlos como colación entre comidas, ya que pueden ayudar a controlar los antojos. También son una alternativa para quienes necesitan seguir una dieta líquida o tienen dificultades digestivas, aunque en estos casos es importante atender las indicaciones de un profesional de la salud.

Beneficios del licuado de avena con ciruelas pasas

La combinación de estos dos ingredientes permite incorporar distintos nutrientes a la dieta.

De acuerdo con Mayo Clinic, la avena es una fuente natural de fibra, proteínas, vitaminas del complejo B y minerales como hierro, magnesio y zinc. Su consumo habitual contribuye a mejorar la digestión y aporta nutrientes esenciales para el organismo.

Además, su contenido de fibra y proteínas vegetales favorece la saciedad, por lo que puede ayudar a controlar el apetito y formar parte de una alimentación equilibrada.

Por su parte, las ciruelas pasas se destacan por su aporte de fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales. Esta fruta, originaria del sur de Asia, es valorada por sus propiedades nutricionales y por su contribución al metabolismo y a la digestión.

Incorporar ambos alimentos en un mismo licuado es una manera sencilla de aprovechar sus nutrientes y sumar variedad a la alimentación.

Cómo preparar el licuado de avena con ciruelas pasas

La receta es sencilla y requiere pocos ingredientes. Para prepararla se necesita:

Ingredientes:

- Una taza de avena previamente remojada.

- Cuatro ciruelas pasas.

- Un vaso de leche descremada.

- Miel.

- Canela.

Preparación:

1. Colocar la avena previamente remojada en el vaso de la licuadora.

2. Agregar las ciruelas pasas sin carozo, también remojadas previamente.

3. Incorporar un vaso de agua, leche vegetal o leche común.

4. Añadir una pequeña cantidad de miel y una pizca de canela para darle sabor.

5. Licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

¿Cuánta avena se recomienda consumir al día?

Según MedlinePlus, el salvado de avena y la avena integral tienen propiedades que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, colesterol elevado y diabetes.

La información citada por el artículo señala una dosis recomendada de 3,6 gramos diarios de avena. La Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales de Estados Unidos clasifica su uso como «probablemente eficaz» para combatir las enfermedades cardíacas.

Precauciones a tener en cuenta

Aunque la avena aporta nutrientes beneficiosos, su consumo también puede provocar gases e hinchazón en algunas personas. Por eso, se recomienda incorporarla progresivamente a la alimentación, comenzando con cantidades pequeñas y aumentándolas de manera gradual.

Ante condiciones de salud específicas o dudas sobre las cantidades adecuadas, lo aconsejable es consultar con un profesional de la salud.

En base a El Tiempo/GDA