Colesterol alto: qué alimentos conviene evitar y cuáles ayudan a cuidar la salud cardiovascular

Si en el último análisis de sangre te apareció el colesterol alto, seguro que escuchaste de todo: que no comas huevo, que dejes la carne, que tomes tal té, que te pases a lo light.

Entre lo que dice la tía, el vecino y el grupo de WhatsApp, la información se mezcla y terminamos haciendo cosas que no ayudan, o que incluso nos complican la vida sin necesidad.

Lo cierto es que en el consultorio veo todos los días a personas que llegan con mucho miedo y con una lista larguísima de prohibiciones, cuando en realidad el camino suele ser bastante más amable.

Primero, lo básico y sin tecnicismos. El colesterol no es un villano: es una grasa que nuestro cuerpo necesita para formar hormonas, vitamina D y las membranas de las células. El problema aparece cuando hay demasiado colesterol “malo” (el LDL) circulando en sangre, porque con el tiempo se va depositando en las paredes de las arterias y aumenta el riesgo cardiovascular.

Del otro lado está el colesterol “bueno” (el HDL), que ayuda a retirar el exceso. Y ojo, que el hígado fabrica la mayor parte del colesterol que tenemos. Lo que comemos influye, pero no es la única pieza del rompecabezas: también pesan la genética, el movimiento, el descanso, el estrés y la edad.

Dicho esto, vamos a los errores más comunes.

1. Sacar el huevo de la dieta para siempre es el gran clásico.

Para la mayoría de las personas, el colesterol que viene en los alimentos influye bastante menos que las grasas saturadas y trans sobre el colesterol en sangre.

Un huevo en el desayuno o en una tortilla de verduras no es el problema. Importa más con qué lo acompañamos: no es lo mismo con tomate y rúcula que con panceta, fiambre y una buena porción de pan con manteca. Si tu médico te dio indicaciones específicas, ahí se respetan; pero no hace falta vivir con culpa por un huevo, ni ponerlo en la lista negra.

2. Es un error que “sin colesterol” quiere decir saludable.

Muchas galletitas, margarinas y productos industriales anuncian “0% colesterol”, pero están hechos con grasas de baja calidad y mucho ultraprocesado.

Es estrategia de marketing: el colesterol solo existe en alimentos de origen animal, así que un producto vegetal nunca lo tiene, y eso no lo vuelve bueno para el corazón.

3. Eliminar todas las grasas es otro error.

Cortarlas por completo no es la solución, y además es muy difícil de sostener. Lo que cambia es la calidad: el aceite de oliva, la palta, los frutos secos y los pescados grasos (como el atún, la caballa o el salmón) son aliados del corazón.

De hecho, una tostada con palta o un puñado de nueces a media tarde ayudan más de lo que imaginamos. Lo que conviene achicar son las grasas saturadas de los embutidos, el exceso de manteca, la grasa visible de las carnes y los productos de pastelería y panadería industrial.

4. Dejar la carne de un día para el otro no es necesario.

No hace falta renunciar al asado del domingo ni al almuerzo en familia. Lo que sí ayuda es elegir cortes más magros, retirar la grasa visible, bajar la frecuencia de las carnes rojas y repartir la semana con pescado, pollo, huevo y legumbres.

Y sobre todo, limitar los procesados: chorizos, salchichas, salames y fiambres, que son los que más pesan a la hora de mirar el colesterol. Un buen truco práctico: que la carne ocupe un cuarto del plato y el resto lo completen verduras y un buen acompañamiento.

5. Ningún alimento es milagroso.

El aceite de coco que prometía arreglarlo todo (y que en realidad es muy rico en grasa saturada), el vinagre de manzana, el té mágico, el ajo en ayunas… Ningún alimento solo baja el colesterol, por más que lo diga una publicación viral. Lo que funciona es el conjunto: cómo comés durante semanas y meses, no lo que tomás una mañana. Las soluciones rápidas suelen terminar en frustración y en un efecto rebote.

6. Otro error es pensar que, si no tengo sobrepeso, mi colesterol está bien.

El colesterol alto no distingue talles. Hay personas delgadas con valores elevados, por herencia familiar o por cómo comen y se mueven. Y como no da síntomas, la única manera de enterarse es con un análisis de sangre.

Por eso, si hace tiempo que no te controlás, anotalo en la agenda. Es un estudio simple y rápido que puede cambiar mucho el rumbo. Con más motivo si hay antecedentes familiares de colesterol alto, infarto o problemas cardíacos a edades tempranas: en esos casos conviene controlarse antes y con más frecuencia, y conversar con el médico cada cuánto repetir el análisis.

Mujer con balanza en la mano Foto: Freepik

7. No hay que creer que con la medicación ya puedo comer lo que quiero.

Si tu médico te indicó una medicación, es un gran apoyo, pero no reemplaza la alimentación. Funcionan mejor juntas. Las pastillas ayudan, y los buenos hábitos hacen que todo rinda más y, en muchos casos, que se necesite menos.

Ninguna de las dos cosas anda sola. Y si te sentís bien, mejor todavía: el colesterol alto puede estar años sin avisar, y justamente por eso es tan importante no bajar la guardia.

Lo que sí ayuda.

Más fibra, para empezar: avena, legumbres (las lentejas y los garbanzos son económicos y muy buenos), frutas con cáscara, verduras y cereales integrales. La fibra soluble se une a parte del colesterol en el intestino y ayuda a eliminarlo.

Sumá pescado un par de veces por semana, un puñado de frutos secos al día, cociná con aceite de oliva y movete con regularidad durante la semana, aunque sea una caminata a paso firme después de la cena. No hace falta cambiar todo de golpe: con dos o tres cambios sostenidos en el tiempo, los valores pueden mejorar. Sin extremos ni culpas.

Imaginá un día cualquiera: un desayuno con avena y fruta, o una tostada integral con palta; al mediodía, unas lentejas con verduras y un poco de carne magra, o un filet de pescado con ensalada; a media tarde, un puñado de frutos secos o una fruta con el mate; y a la noche, una tortilla de verduras o un pollo al horno con calabaza y zanahoria.

Nada exótico ni caro, y se arma con lo que hay en cualquier feria o supermercado: es comida de casa, con un poco más de verdura, más legumbres y menos ultraprocesados. Y si un fin de semana hay asado o una pizza con amigos, no pasa nada: lo que cuenta es lo que hacés la mayor parte del tiempo, no un día puntual.

Y una última cosa: si tenés el colesterol alto, no hay una dieta única para todos. Depende de tu historia, tus análisis y tu estilo de vida. Lo mejor es consultar con un profesional de la nutrición y con tu médico para armar un plan a tu medida, y que comer bien no sea sinónimo de comer aburrido. El objetivo no es vivir a dieta ni con miedo a cada bocado, sino disfrutar de la comida cuidando el corazón para los años que vienen.