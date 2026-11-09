La advertencia de una doctora sobre la obsesión por los hábitos saludables: "Lo que importa es el equilibrio"

Comer de manera equilibrada, entrenar con regularidad y procurar un buen descanso son hábitos asociados con una mejor salud. Sin embargo, cuando cumplirlos se convierte en una exigencia permanente, el autocuidado puede terminar produciendo el efecto contrario: estrés, ansiedad y agotamiento.

La presión por alcanzar determinados objetivos físicos o mejorar el rendimiento puede llevar a algunas personas a controlar excesivamente lo que comen, entrenar incluso cuando están cansadas o renunciar a actividades sociales para no alterar sus rutinas.

Frente a este escenario, Daniela Silva, especialista en Medicina Interna y E-Health Medical Manager de Cigna Healthcare España, advierte que aumentar el ejercicio o controlar rigurosamente la alimentación no garantiza una mejor salud si se descuida el equilibrio entre actividad, nutrición y recuperación.

Una de las primeras señales de alerta puede aparecer en la alimentación. El deseo de mejorar la apariencia física o ganar masa muscular puede derivar en dietas demasiado restrictivas y en el consumo de suplementos sin supervisión profesional. Estas prácticas pueden favorecer déficits nutricionales, fatiga y alteraciones hormonales.

Como alternativa, los especialistas plantean la regla del 80/20, que consiste en priorizar alimentos nutritivos aproximadamente el 80% del tiempo y reservar un margen de flexibilidad para el resto. La idea es evitar prohibiciones rígidas y sentimientos de culpa cuando se consumen alimentos que no forman parte de una alimentación habitual.

El ejercicio también puede convertirse en una fuente de malestar cuando se ignoran las señales del organismo. Entrenar a pesar del cansancio, la irritabilidad o las molestias musculares por miedo a perder los progresos alcanzados es otra conducta que merece atención.

Chica joven hace ejercicio físico. Foto: Freepik.

A esto se suma el sacrificio del descanso. Madrugar en exceso para hacer ejercicio o quedarse despierto hasta tarde organizando las comidas puede reducir las horas de sueño necesarias para la recuperación física y el equilibrio hormonal.

La obsesión por los hábitos saludables no siempre se manifiesta a través de la alimentación o el entrenamiento. También puede afectar los vínculos y la vida social. Rechazar encuentros con amigos o familiares de manera habitual para no apartarse de una dieta o de un horario de ejercicio puede favorecer el aislamiento.

Para evitar que el autocuidado se transforme en una exigencia difícil de sostener, los especialistas recomiendan adoptar pautas flexibles y prestar atención a las necesidades del organismo. La doctora Silva sostiene que la salud integral no debería medirse por la capacidad de cumplir una rutina sin excepciones, sino por la posibilidad de mantener hábitos beneficiosos a largo plazo sin descuidar otras dimensiones de la vida.

Con base en El Tiempo/GDA