Colesterol alto: los mitos más frecuentes y qué cambios en la alimentación ayudan a reducirlo

El diagnóstico de colesterol alto suele alimentar distintos mitos sobre la alimentación. Sin embargo, controlar sus niveles no implica recurrir a prohibiciones innecesarias, sino adoptar una dieta diseñada por profesionales, adaptada a las necesidades de cada persona y sostenida en el tiempo para mantener hábitos saludables.

Esta grasa ubicada dentro del cuerpo, necesaria para la formación de vitamina D, hormonas y las membranas de las células, no es mala por sí misma. El problema se genera cuando el LDL (lipoproteína de baja densidad), también conocido como colesterol malo, circula en grandes cantidades en sangre.

Su presencia sostenida en el tiempo se va depositando en las paredes de las arterias y aumentando el riesgo cardiovascular de la persona. Sin embargo, el HDL, también conocido como colesterol bueno, funciona como encargado de retirar el exceso.

Cuáles son los errores más frecuentes y los mitos alrededor del colesterol elevado

A pesar de identificar al hígado como el órgano que fabrica la mayor parte del colesterol, la realidad es que no solo los alimentos que una persona consume marcan su nivel de colesterol, sino que la genética, el descanso, el movimiento, el estrés y la edad son factores que se deben tener en cuenta.

No existe ninguna dieta única que pueda ser aplicada para cualquier persona. Cada una de las rutinas de alimentación que busquen disminuir el colesterol alto debe tener en cuenta su historial médico, su estilo de vida y los análisis médicos más recientes posibles.

Profesional de la salud en medio de una consulta con una mujer. Foto: Canva.

La recomendación es contactar a un médico y a un profesional de la nutrición para realizar una dieta que logre adaptarse a cada organismo, disfrutando de una rutina saludable que cuide el corazón.

Al mismo tiempo, elementos como el aceite de coco, el vinagre de manzana o el ajo en ayunas no logran bajar el colesterol. Todos los alimentos tendrán un impacto, positivo o negativo, como parte de un conjunto. Los hábitos alimenticios durante meses o semanas serán los que expliquen el nivel de colesterol de una persona, siendo estas variantes vistas como soluciones rápidas que solo derivan en frustración y, comúnmente, un efecto rebote.

Dos recipientes rellenos de aceite de coco sobre una mesa de madera. Foto: Canva.

Qué medidas efectivas se recomiendan para el cuidado de la salud cardiovascular

Para comenzar, la recomendación se puede centrar en alimentos como legumbres, avena, lentejas, garbanzos, frutas con cáscara, verduras y cereales integrales. Estos alimentos aportan distintos tipos de fibra a cualquier dieta. Este tipo de carbohidrato se une al colesterol en el intestino, lo que permite eliminarlo.

A esto se le pueden sumar otros aspectos que benefician los niveles de colesterol: el consumo de pescado un par de veces por semana, un puñado de frutos secos al día y la actividad física regular, incluso una caminata.

Una dieta con elementos cotidianos, como fruta, pan integral, verduras, carne magra, pollo y calabaza, puede permitir un asado o cualquier comida por fuera durante el fin de semana, sin que esto arruine el proceso. Hábitos centrados en más comida casera, mayor inclusión de verduras y legumbres y menos ultraprocesados, sumados al movimiento, permitirán notar buenos resultados.