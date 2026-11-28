Un buen crumble de manzana y almendras tiene todo lo necesario para resolver una tarde sin planes o acompañar el mate en la merienda. Su atractivo está en el contraste inmediato entre una base bien húmeda, un centro de fruta tierna que perfuma toda la cocina y una cubierta crocante que aporta textura en cada bocado, una combinación clásica que suele desaparecer rápido de la fuente.

Esa es justamente la propuesta que compartió la cocinera y pastelera Estefi Colombo en un video publicado en YouTube, donde enseña a preparar este postre en un molde de 25 x 25 cm con una receta fácil y rápida. La particularidad de su versión radica en la practicidad de trabajar con una única masa arenada para armar tanto el piso como la tapa, logrando el punto justo de humedad en las manzanas y sumando tropezones de almendras picadas arriba.

Qué ingredientes lleva el crumble de manzana y almendras

Para elaborar esta receta en un molde cuadrado de 25 x 25 centímetros se utilizan pocos productos básicos divididos entre el arenado y la fruta. Sobre la elección de la materia prima, Estefi Colombo aclaró en su video: "Yo uso siempre manzana roja para esta receta pero pueden combinarlas", y recomendó calcular buena cantidad porque la fruta reduce su volumen durante la cocción.



Para la masa: 400 g de harina 0000, 180 g de manteca, 180 g de azúcar, 15 g de polvo para hornear, un huevo, esencia de vainilla a gusto y almendras picadas extra para la cubierta.

400 g de harina 0000, 180 g de manteca, 180 g de azúcar, 15 g de polvo para hornear, un huevo, esencia de vainilla a gusto y almendras picadas extra para la cubierta. Para el relleno: cinco manzanas, 80 g de azúcar y canela a gusto.

Crumble de manzana y almendras de la receta simple y deliciosa de la cocinera Estefi Colombo. Foto: Generada con la inteligencia artificial de Gemini.

Paso a paso de cómo hacer el crumble de manzana y almendras

El procedimiento combina una cocción previa de la fruta en sartén con un arenado rápido en bowl que evita el amasado y simplifica el armado final en la fuente:



Pelar las manzanas y cortarlas en cubos parejos. Llevar la fruta a una sartén a fuego medio junto con los 80 g de azúcar para que empiece a tiernizarse y a soltar su jugo. A mitad de cocción, tapar la sartén con papel manteca y continuar hasta que las manzanas estén cocidas y tiernas, manteniendo su estructura pero deshaciéndose al tocarlas. Agregar una pizca de canela a gusto a último momento, retirar del fuego y pisar algunas piezas hasta formar un puré mientras se dejan otras en cuadraditos para lograr un mix de texturas. Mientras se cocina la fruta, colocar en un bowl la harina 0000, los 180 g de azúcar, el polvo para hornear y la manteca cortada en cubos, y comenzar a arenar con las manos. Incorporar el huevo cuando el arenado esté listo y continuar integrando sin amasar hasta obtener una masa arenada homogénea que servirá para la base y la cubierta. Forrar con papel manteca un molde de 25 x 25 si no es desmontable, distribuir una parte del arenado en el fondo y presionar con la yema de los dedos para que quede una base compacta. Volcar el relleno de manzanas por encima y acomodarlo con un tenedor hasta cubrir toda la superficie de la base. Esparcir el resto del arenado sobre la fruta para formar la tapa. Al explicar este cierre, Colombo remarcó: "Que caiga como una llovizna, nada de compactar, al contrario de lo que hicimos en la base". Sumar almendras picadas por arriba del todo y llevar al horno precalentado a 160°C durante unos 35 minutos hasta dorar.

Crumble de manzana recién salido del horno. Foto: Generada con la inteligencia artificial de Gemini.