Cómo elegir una buena manzana: cinco señales para reconocer su frescura

Elegir una manzana puede parecer sencillo, pero algunos detalles ayudan a distinguir las piezas frescas de aquellas que podrían estar en malas condiciones.

La apariencia, la textura y el aroma son algunas de las señales que conviene observar antes de comprarlas.

Hay distintos tipos de manzana, cada uno con características particulares de color, textura y sabor. Entre las variedades se encuentran:

Golden Delicious: de color amarillo verdoso, pulpa jugosa y sabor dulce. Según los datos citados por Profeco, es la variedad que más se produce en México.

Red Delicious: tiene cáscara roja y brillante, forma alargada y un sabor entre dulce y ácido.

Granny Smith: se distingue por su piel verde, textura firme y sabor ácido.

Royal Gala: suele ser de tamaño mediano, con tonos rojizos, pulpa crujiente y sabor dulce. También se caracteriza por ser jugosa.

Manzana criolla: presenta una combinación de colores rojos, verdes y amarillos, y un sabor dulce y ácido. Es más pequeña que la Red Delicious y se utiliza habitualmente para elaborar dulces y conservas.

Cinco aspectos que conviene revisar antes de comprarlas

Se recomienda prestar atención a cinco características para elegir manzanas frescas.

1. Color y apariencia

El color debe ser brillante y relativamente uniforme, de acuerdo con las características de cada variedad. Es preferible evitar las piezas que tengan manchas, zonas decoloradas o moho, porque podrían estar en mal estado.

2. El tallo

Conviene elegir manzanas que conserven el tallo, ya que esto puede favorecer su conservación. Cuando lo pierden, el proceso de maduración puede acelerarse y la fruta podría durar menos tiempo.

3. Firmeza al tacto

Una presión suave con los dedos permite comprobar la consistencia. Las manzanas deben sentirse firmes y ceder ligeramente al tacto, sin estar demasiado blandas.

4. Aroma

El olor también puede aportar información sobre el estado de la fruta. Una manzana fresca debe tener un aroma suave y agradable. Si presenta un olor extraño, podría estar comenzando un proceso de fermentación, por lo que es mejor no elegirla.

5. Peso

Al comparar manzanas de tamaño similar, es recomendable optar por las que se sienten más pesadas. Esto puede indicar que contienen más jugo y que su pulpa no está seca.

Manzanas verdes con una de ellas cortada a la mitad. Foto: Canva.

Cómo conservar las manzanas en casa

Una vez elegidas, la forma de almacenarlas también influye en cuánto tiempo se mantienen frescas. La guía de Profeco incluye las siguientes recomendaciones:

Guardarlas en la heladera: se pueden colocar en una bolsa de papel o de plástico dentro de la heladera, dejando la bolsa abierta para permitir la circulación del aire y evitar que se acumule humedad.

Separarlas de otras frutas: las manzanas liberan etileno, un gas que favorece la maduración. Por eso, se recomienda mantenerlas separadas de otras frutas, especialmente de las que ya están maduras.

Rociarlas con agua: la guía también sugiere rociar las manzanas regularmente como medida para retrasar su maduración o deterioro.

Observar el aspecto de la fruta, comprobar su firmeza y prestar atención a su aroma son pasos sencillos que pueden ayudar a elegir mejores manzanas. Una conservación adecuada, además, contribuye a prolongar su frescura después de la compra.

En base a El Universal/GDA