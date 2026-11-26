Durante mucho tiempo, el consumo de proteínas estuvo asociado principalmente al fisicoculturismo y al deporte de alto rendimiento.

Sin embargo, esa percepción cambió y hoy su presencia se extiende a distintos productos, desde granolas y galletitas en los supermercados hasta menús y bebidas de locales de comida rápida.

Esta tendencia, conocida como proteinmaxxing, promueve el consumo de alimentos enriquecidos con proteínas bajo la idea de que cuanto mayor sea su ingesta, mayores serán los beneficios para la salud y la apariencia física.

Un estudio de mercado realizado en 2024 por Chobani, una empresa de yogur griego, reveló que el 85% de los estadounidenses quería aumentar su consumo de proteínas en 2025. Al mismo tiempo, un 26% reconoció que no sabía cuál era la cantidad adecuada que debía consumir ni conocía todos los efectos de este nutriente en el organismo.

Qué son las proteínas y para qué sirven

El cuerpo humano necesita tres nutrientes principales, conocidos como macronutrientes, para funcionar correctamente: carbohidratos, grasas y proteínas. Estas últimas están formadas por cadenas de moléculas llamadas aminoácidos y cumplen numerosas funciones en el organismo, más allá de su relación con el desarrollo muscular.

Raúl Sandro Murray, médico especialista en nutrición y presidente de la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas (SAMENUT), explica: "La proteína es un nutriente estructural y funcional de todo el organismo. Decir que solo sirve para ganar músculo es un concepto incorrecto".

Alimentos ricos en proteínas. Foto: Freepik.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Enzimas: participan en prácticamente todas las reacciones metabólicas.

Hormonas y señales celulares: intervienen en la comunicación entre células, como ocurre con la insulina y otras moléculas señalizadoras.

Anticuerpos: participan en la defensa inmunológica.

Transportadores: trasladan distintas sustancias por el organismo, como la hemoglobina, la albúmina y otras proteínas transportadoras.

Estructura corporal: forman parte de tejidos y estructuras como el colágeno, la elastina y la queratina.

Reparación de tejidos y cicatrización: intervienen en la regeneración y reparación de los tejidos.

Síntesis de neurotransmisores y otras moléculas: aportan los aminoácidos necesarios para producir estas sustancias.

Equilibrio ácido-base y osmótico: contribuyen a mantener el equilibrio de los líquidos corporales, en parte mediante las proteínas plasmáticas.

Producción de energía: pueden utilizarse como combustible cuando el organismo recurre a los aminoácidos para obtener energía.

Qué alimentos aportan proteínas y qué tener en cuenta al elegirlos

La ingesta de proteínas puede realizarse a través de alimentos que son fuentes naturales de este nutriente, como pollo, carne, huevos, lácteos, legumbres y frutos secos, o mediante productos y suplementos enriquecidos artificialmente.

Para Sandro Murray, una de las ventajas de elegir alimentos naturales es que aportan otros componentes además de proteínas. "Brindan fibra, hierro, potasio, carbohidratos complejos y más. Un polvo o una barrita proteica difícilmente puedan replicar ese combo", señala.

En la misma línea, Yael Hasbani, health coach especializada en inflamación y en Medicina Culinaria por la Universidad de Harvard, recomienda prestar atención a la información nutricional de los productos enriquecidos con proteínas.

"Cuando se compra un alimento/suplemento alto en proteínas hay que fijarse el tamaño real de la porción, las kilocalorías —sobre todo si uno está en un plan de control de peso o déficit calórico—, las grasas y la fibra que tiene", explica.

La especialista también advierte que "más proteína no siempre equivale a mayor salud o a una dieta equilibrada".

Por otra parte, Sandro Murray señala que estos productos no están completamente exentos de problemas de calidad y control del etiquetado. Según explica, se encontraron discrepancias entre las cantidades declaradas y las analizadas en algunos suplementos deportivos.

En cuanto a las fuentes naturales de proteínas, Hasbani también las considera una mejor alternativa y recomienda priorizar las opciones magras, es decir, aquellas que tienen un bajo contenido de grasa.

Cuántos gramos de proteína hay que consumir por día

La cantidad de proteínas que necesita una persona depende de su estado de salud y del nivel de exigencia física al que se somete. Los dos especialistas consultados coinciden en que estos factores deben tenerse en cuenta para establecer una ingesta adecuada.

¿Mucha proteína para ser un forzudo? Imagen: Goodfon.

Una forma de calcular una cantidad estimativa consiste en multiplicar el peso corporal por los gramos de proteína recomendados por cada kilogramo de peso al día.

Según Hasbani y Sandro Murray, las referencias para distintos niveles de actividad son las siguientes:

Adultos sanos sedentarios: 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Por ejemplo, una persona de 70 kilos debería consumir alrededor de 56 gramos diarios (70 × 0,8).

Personas físicamente activas: entre 1,2 y 1,6 gramos por kilogramo al día. Para alguien que pesa 70 kilos, esto equivale a entre 84 y 112 gramos diarios.

Personas que realizan entrenamiento de fuerza o buscan hipertrofia muscular: entre 1,4 y 2 gramos por kilogramo al día. En una persona de 70 kilos, la cantidad estimada sería de entre 98 y 140 gramos diarios.

En base a La Nación/GDA