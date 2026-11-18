Los porotos lupino (o lupines), una legumbre poco habitual en la despensa diaria, destacan por su elevado contenido de proteínas. Según explicó la nutricionista Natalia Sirvent en un video divulgado en redes sociales, 100 gramos de este alimento superan el aporte proteico de dos huevos medianos.

Por su composición nutricional, esta legumbre de origen vegetal representa una alternativa eficaz para diversificar la alimentación e incorporar nutrientes que favorecen distintas funciones del organismo, entre ellas la salud intestinal y metabólica.

Aporte proteico y minerales esenciales de los porotos lupino

La proteína es un macronutriente indispensable para mantener la masa muscular, reparar tejidos y garantizar el correcto funcionamiento de múltiples procesos fisiológicos. Aunque el huevo es una de las fuentes más populares en la dieta cotidiana, los porotos lupino sobresalen por su alta concentración proteica, posicionándose como un excelente recurso vegetal para complementar las comidas.

Foto: Difusión comercial.

Además de su densidad proteica, esta legumbre suministra micronutrientes fundamentales para el organismo:



Magnesio : interviene de forma directa en la actividad muscular, el sistema nervioso y el metabolismo energético.

: interviene de forma directa en la actividad muscular, el sistema nervioso y el metabolismo energético. Hierro : resulta indispensable para la producción de hemoglobina y el transporte eficiente de oxígeno en la sangre.

: resulta indispensable para la producción de hemoglobina y el transporte eficiente de oxígeno en la sangre. Calcio: participa en la contracción muscular y en el mantenimiento estructural de huesos y dientes.

Efectos sobre la microbiota intestinal y la saciedad De acuerdo con la especialista Natalia Sirvent, los porotos lupino aportan fibra, un componente clave que favorece la digestión y contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal. Asimismo, su perfil nutricional se asocia con otros beneficios relevantes para la salud:

Imagen: Commons.

Salud intestinal : su aporte de fibra optimiza el tránsito digestivo y nutre la flora bacteriana.

: su aporte de fibra optimiza el tránsito digestivo y nutre la flora bacteriana. Control del colesterol : diversas investigaciones señalan posibles efectos favorables de su consumo sobre los niveles de colesterol en sangre.

: diversas investigaciones señalan posibles efectos favorables de su consumo sobre los niveles de colesterol en sangre. Sensibilidad a la insulina : sus compuestos bioactivos podrían contribuir a mejorar la respuesta del organismo frente a esta hormona.

: sus compuestos bioactivos podrían contribuir a mejorar la respuesta del organismo frente a esta hormona. Sensación de saciedad : la combinación sinérgica de proteínas y fibra ayuda a regular el apetito y prolongar la sensación de plenitud tras comer.

: la combinación sinérgica de proteínas y fibra ayuda a regular el apetito y prolongar la sensación de plenitud tras comer. Control glucémico: poseen un índice glucémico bajo, por lo que generan una respuesta más lenta y gradual de la glucosa en sangre.

Respecto a estas cualidades, Sirvent afirmó: «Son un alimento que sacia muchísimo y tienen muy pocas calorías. Tienen un índice glucémico muy bajo, por lo que te ayudan a mantener la energía sin picos de azúcar».

A diferencia de otras legumbres que exigen cocciones prolongadas, los porotos lupino suelen comercializarse listos para consumir como aperitivo, integrados en ensaladas o como guarnición de distintos platos.

No obstante, los especialistas recomiendan revisar detenidamente el etiquetado nutricional de las presentaciones en conserva, ya que suelen contener niveles elevados de sal; escurrirlos y enjuagarlos antes de llevarlos a la mesa permite reducir de forma significativa el aporte de sodio. De igual modo, las personas con antecedentes de alergia a las legumbres o específicamente a los porotos lupino deben evitar su ingesta.