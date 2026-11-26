The Conversation*

Comer también entra por los ojos. Antes de probar un alimento, ya lo hemos visto. El color de un plato puede sugerir frescura, dulzor, acidez, intensidad o variedad.

Por eso, hablar de “gastronomía cromática” no significa atribuir poderes mágicos a los colores, sino aprovechar las señales visuales que influyen en la percepción y elección de los alimentos.

En educación alimentaria, esta idea puede ser especialmente útil. Hablar de nutrientes, fibra, polifenoles o carotenoides puede resultar abstracto; hablar de colores, en cambio, tiene efectos inmediatos. Un niño probablemente no sepa qué es una antocianina, pero puede entender que su plato incluye el verde, el rojo, el naranja, el blanco y el violeta. La estrategia del “plato arcoíris” permite convertir la alimentación saludable en una experiencia visual, lúdica y fácil de recordar.

Este enfoque tiene una ventaja: no presenta la alimentación saludable como una lista de prohibiciones, sino como una invitación a sumar variedad de forma más atractiva.

Niños felices cocinan comida saludable. Foto: Magnific.

Del verde al violeta: lo que nos cuentan los pigmentos

En realidad, los colores vegetales son el resultado de pigmentos y compuestos bioactivos que cumplen funciones en las plantas. Algunos participan en la protección frente a radiación solar, estrés ambiental o microorganismos; otros atraen polinizadores o dispersores de semillas.

En nuestra mesa, esos colores no solo embellecen el plato: también reflejan diversidad botánica y química, y esa diversidad se traduce en una mayor variedad de fibras, vitaminas, minerales y fitoquímicos con funciones fisiológicas complementarias:

El verde de espinacas, acelgas, brócoli o rúcula suele asociarse a clorofilas, folatos, vitamina K, luteína y zeaxantina. Estos dos últimos carotenoides se han estudiado especialmente por su papel en la salud ocular, ya que se concentran en la mácula de la retina y participan en la protección frente al estrés oxidativo y la luz azul. Las verduras crucíferas, como brócoli, col, coliflor o coles de Bruselas, aportan glucosinolatos, compuestos que pueden transformarse en isotiocianatos y otros metabolitos de interés en mecanismos de defensa celular.

El rojo de tomates, sandía, morrones, fresas, cerezas, frambuesas o granada puede proceder de pigmentos distintos. En el tomate y la sandía destaca el licopeno, un carotenoide liposoluble estudiado por su potencial papel antioxidante y su relación con marcadores de salud cardiovascular. En frutillas, cerezas y frambuesas aparecen también antocianinas y otros polifenoles que pueden contribuir a la modulación del estrés oxidativo y la inflamación.

El naranja y el amarillo de zanahorias, calabaza, mango, durazno, papaya, naranja o mandarina nos remite a carotenoides como betacaroteno, alfa-caroteno, beta-criptoxantina, luteína y zeaxantina. Algunos de ellos pueden actuar como precursores de vitamina A, esencial para la visión, la integridad de piel y mucosas, la respuesta inmunitaria y el crecimiento celular.

Plato con arroz, huevo y verduras Imagen creada por Chat GPT

El blanco también cuenta. Ajo, cebolla, puerro, coliflor, nabo, champiñones, pera, manzana o legumbres claras pueden parecer menos llamativos, pero aportan fibra, compuestos azufrados, fructanos, minerales y sustancias aromáticas de interés.

El violeta merece una atención especial porque es menos habitual y despierta curiosidad. Las antocianinas se encuentran en frutos del bosque, uvas negras, cerezas oscuras, ciruelas, granadas, col lombarda, cebolla morada, maíz morado, arroz negro y algunas variedades de papas o zanahoria. Se han estudiado por su capacidad antioxidante y por su posible relación con la función endotelial, la presión arterial, el perfil lipídico, la sensibilidad a la insulina y la modulación de procesos inflamatorios.

Mirar el mercado como una paleta

Incorporar más colores no exige grandes complicaciones. Basta con mirar el mercado como si fuera una paleta. En el desayuno, pueden añadirse arándanos, moras, fresas o uvas negras a un yogur natural o a un bol de avena. En la comida, una ensalada puede combinar hojas verdes, tomate, zanahoria, cebolla morada, lombarda, legumbres y frutos secos. En la cena, una crema de calabaza, unas berenjenas asadas o una guarnición de brócoli pueden aportar color sin complicar el menú.

La cocina también permite jugar con la ciencia del color. Algunas antocianinas son sensibles al calor, al pH, a la luz y al tiempo de cocción. La lombarda es un buen ejemplo: con vinagre o limón puede intensificar tonos rojizos y violetas, mientras que en medios más alcalinos puede virar hacia azules o verdosos. No significa que haya que comer siempre estos alimentos crudos, pero sí conviene alternar frutas frescas, ensaladas, salteados breves, cocciones suaves, asados y encurtidos para conservar mejor sus características sensoriales y parte de sus compuestos bioactivos.

En escuelas, comedores o talleres de cocina, los retos por colores pueden ser muy útiles. Un “día violeta” puede incluir ensalada de lombarda y manzana, berenjena al horno y uvas negras de postre; un “día naranja” puede girar alrededor de la calabaza, la zanahoria, el boniato y la mandarina; y un “día verde” puede sumar brócoli, espinacas, kiwi o guisantes. La idea no es comer solo un color, sino usar el juego para descubrir alimentos, recetas,, sabores y funciones fisiológicas de forma sencilla.

*José Miguel Soriano del Castillo, Carla Soler Quiles