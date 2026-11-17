El tema se repite en la consulta, los pacientes llegan con el último análisis de vitamina D en la mano, por debajo del valor de referencia y una pregunta suena como un eco: “¿Cómo puede ser, si vivo en Uruguay y salgo al sol?”. Entre lo que se lee en redes, lo que recomienda el vecino y las góndolas de suplementos, la información se mezcla. Vamos por partes.

Primero, lo básico. La vitamina D es liposoluble, es decir, se absorbe junto con la grasa y funciona casi como una hormona. Ayuda a absorber el calcio y a mantener huesos y músculos fuertes. Se la estudia también por su vínculo con el sistema inmunológico y el corazón, aunque ahí la evidencia es menos firme de lo que a veces se cuenta. Y ojo: no es cierto que “todos” tengamos deficiencia. Es muy frecuente, sí, pero cuántos entran en esa categoría depende de dónde se ponga el punto de corte y las guías no coinciden del todo.

1. Creer que, con tanto sol, en Uruguay no puede faltar

La rambla de Montevideo en un día soleado. Foto: Archivo El País

Vivir en un país soleado no garantiza nada. El cuerpo fabrica vitamina D cuando los rayos ultravioleta B llegan a la piel, y eso depende de la hora, la estación, cuánta piel queda expuesta y la pigmentación: cuanto más oscura, más tiempo hace falta. En invierno, con poca luz y mucha ropa, la producción cae. Quien pasa el día en una oficina rara vez recibe el sol que necesita. Tampoco hay que dejar el protector: el cáncer de piel es un riesgo real y más grave. Lo razonable es sol sin quemarse, fuera de las horas más fuertes (10 a 16), por ejemplo en una caminata a la mañana.

2. Esperar síntomas para sospechar

Casi nunca da señales. Cuando los valores son muy bajos puede aparecer cansancio o dolor y debilidad muscular, pero son síntomas inespecíficos. La única forma de saber es con un análisis de sangre que indica el médico, y un valor alterado es un dato que se interpreta con el contexto, no un diagnóstico apurado.

3. Pensar que alcanza con comer bien

La alimentación suma y ayuda a sostener los niveles, pero son pocos los alimentos que aportan cantidades relevantes, y por eso rara vez corrige un déficit por sí sola. Veamos cuáles sí cuentan.

Los pescados grasos, en el primer lugar

El salmón es rico en Omega-3. Foto: Commons.

Salmón , atún , sardinas , caballa y bonito son la fuente alimentaria más importante, y además aportan proteínas y omega 3 . Con dos porciones por semana ya hacés una diferencia. Las sardinas y el atún en lata son una opción práctica y económica para el día a día. Elegí cocciones muy simples, como plancha, horno o vapor.



, , , caballa y bonito son la más importante, y además aportan proteínas y . Con dos porciones por semana ya hacés una diferencia. Las sardinas y el atún en lata son una opción práctica y económica para el día a día. Elegí cocciones muy simples, como plancha, horno o vapor. El huevo, con la yema. La vitamina D está en la yema , que además contiene vitamina D3 y un metabolito suyo. El aporte por unidad es modesto, pero con huevos varias veces por semana suma de a poco.



La vitamina D está en la , que además contiene y un metabolito suyo. El aporte por unidad es modesto, pero con huevos varias veces por semana suma de a poco. Lácteos y productos enriquecidos. No toda la leche, el yogur o el cereal viene enriquecido: hay que mirar la etiqueta. Si elegís productos descremados, que digan que tienen vitamina D agregada , porque al quitar la grasa se pierde la que traían. Los quesos grasos tienen algo, pero son muy calóricos y ricos en grasa saturada, así que no son una estrategia recomendable.



No toda la leche, el yogur o el cereal viene enriquecido: hay que mirar la etiqueta. Si elegís productos descremados, que digan que tienen , porque al quitar la grasa se pierde la que traían. Los quesos grasos tienen algo, pero son muy calóricos y ricos en grasa saturada, así que no son una estrategia recomendable. Los hongos: el aliado de quienes no comen pescado. Son la única fuente vegetal relevante, aunque con una condición: producen vitamina D2 cuando se exponen a la luz ultravioleta, igual que nuestra piel. Los champiñones y portobellos comunes del súper suelen crecer a oscuras y traen muy poca, pero hay un truco casero: ponelos con las laminillas hacia arriba, al sol directo, durante un rato antes de cocinarlos. Cuanto más sol y más superficie expuesta, más vitamina D. También existen hongos comerciales tratados con luz UV, y el rótulo lo aclara. Se cocinan igual y se pueden saltear, gratinar o sumar a una tortilla.

Hongos silvestres. Foto: Unsplash

Y la palta, ¿qué? Es una gran fuente de grasas saludables, pero no de vitamina D, así que se suma por otros motivos.

Si sos vegetariano o vegano. Quienes no comen pescado, y menos aún huevo o lácteos, tienen un reto adicional: casi todas las fuentes alimentarias de vitamina D quedan afuera. Los ovolactovegetarianos pueden apoyarse en huevo, lácteos enriquecidos y hongos expuestos al sol. Quienes siguen una dieta vegana cuentan con hongos tratados con luz UV y bebidas vegetales (soja, almendras, avena) enriquecidas. Pero en la práctica, y más si en invierno el sol no alcanza, es frecuente que haga falta un suplemento, que debe indicar el médico.

Un detalle que ayuda: acompañarla con grasa. Como es liposoluble, se absorbe mejor con una comida que tenga algo de grasa saludable, como aceite de oliva, frutos secos o palta. Y si tu médico te indicó un suplemento, tomalo con esa comida principal. Ojo: no empieces a tomar suplementos por tu cuenta. Las dosis altas se acumulan y pueden causar toxicidad, algo raro pero que puede resultar grave.

Un trabajo en equipo. La vitamina D no actúa sola: para que los huesos se beneficien también hacen falta calcio, magnesio y proteínas. El calcio está en lácteos, sardinas con espina, tofu con calcio, brócoli y semillas de sésamo; el magnesio, en frutos secos, legumbres, cereales integrales y verduras de hoja verde. Una alimentación variada y completa potencia el efecto de cualquier estrategia, sea con suplemento o sin él.

¿Cómo se ve esto en el plato?

Empecemos con el atún, en una tortilla express: cebolla y tomate picados, huevos batidos, atún, perejil, queso rallado y una cucharada de harina, diez minutos por lado en la sartén.

Hamburguesas, wraps y canastitas son una buena opción para estos días de mejores temperaturas:

Salmón: al limón con salsa de palta, marinado con limón y ajo, diez minutos a fuego medio.

Salmón en salsa de palta Ingredientes: 150 g. de salmón. 1 limón. Sal y pimienta, a gusto. Cebolla y ajo molido, a gusto.

Salsa de palta: 1/2 palta. ¼ Morrón rojo. ¼ Morrón verde picado. 1 cucharadita de cilantro. 2 limones. 1 cdta. de aceite de oliva.

Procedimiento: Marinar el salmón con el limón y las especias. En una sartén caliente, cocinar el salmón por 10 minutos a fuego medio. Para la salsa: rebanar la palta y colocarla en un recipiente. Añadir los morrones picados, el jugo de limón, el aceite de oliva y el cilantro picado. Incorporar bien todos los ingredientes. Servir el salmón en un plato y agregar la salsa de palta.

Y para quienes no comen pescado: champiñones puestos un rato al sol, salteados con ajo y perejil sobre una tostada, con un huevo si se come. O si te animás como guarnición para la semana con este budín:

Un día posible para quien no come pescado: desayuno con yogur o leche vegetal enriquecida, avena y frutos secos; almuerzo con lentejas, arroz integral y verduras salteadas con hongos; merienda con una tostada con palta y un huevo duro; cena con una tarta de espinaca y queso, o tofu con vegetales. No es una dieta especial: es comida de todos los días, un poco más pensada.

Y una última cosa: no hay una receta única. Depende de tu historia, tus análisis y tu estilo de vida, y lo mejor es consultar con un profesional de la nutrición y con tu médico. Cuidar la vitamina D no es una carrera por tomar más, sino por entender qué necesita tu cuerpo y dárselo de manera segura: un poco de sol bien tomado, un plato variado con pescado o con hongos, según tu forma de comer, y un control médico a tiempo. Si hace años que no te hacés un análisis o seguís una dieta vegana, es una buena excusa para pedir turno.