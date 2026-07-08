La frittata de verduras asadas de Karina Gao que todos quieren probar: fácil, rendidora y llena de sabor

Hay recetas que llegan para quedarse. Porque son simples, rendidoras, aprovechan ingredientes que casi siempre hay en casa y permiten resolver varias comidas sin pasar horas en la cocina. La frittata de verduras asadas que comparte la chef Karina Gao reúne todas esas cualidades y suma un plus: el sabor intenso que aportan los vegetales cocinados al horno.

Perfecta para un almuerzo liviano, una cena o para quienes practican meal prep y prefieren dejar parte del menú semanal listo con anticipación, esta preparación demuestra que comer rico y casero no tiene por qué ser complicado.

El paso que marca la diferencia

A diferencia de otras tortillas o frittatas, el secreto de esta receta está en asar previamente las verduras. El horno concentra sus sabores, resalta el dulzor natural y les aporta una textura tierna con bordes apenas caramelizados.

Para prepararla se necesitan:



1 cebolla morada.

1 zucchini.

1 morrón rojo.

1 morrón amarillo.

1 berenjena.

1/2 calabaza.

Aceite de oliva.

Pimentón dulce.

Cúrcuma.

Ajo en polvo.

Comino.

Sal y pimienta.

Entre 6 y 8 huevos, según el tamaño.

Verduras asadas Imagen creada por Chat GPT

El primer paso consiste en cortar todas las verduras en cubos o trozos medianos y distribuirlas sobre una placa para horno. Luego se rocían con abundante aceite de oliva y se condimentan con pimentón dulce, cúrcuma, ajo en polvo y comino.

Se llevan a horno precalentado, a temperatura media-alta, durante aproximadamente 40 minutos o hasta que estén bien tiernas y comiencen a dorarse.

Cómo hacer la frittata

Cuando los vegetales ya estén fríos o apenas tibios, se baten entre seis y ocho huevos en un bowl grande. Se incorporan las verduras asadas, se mezcla bien y se ajusta la sal y la pimienta.

La preparación se vuelca en una sartén apta para horno previamente aceitada. Se cocina primero a fuego bajo hasta que los bordes empiecen a cuajar y luego se termina en el horno, donde el centro adquiere una textura firme, suave y esponjosa.

Puede servirse recién hecha o dejar enfriar para consumir más tarde. De hecho, una de sus ventajas es que mantiene muy bien su sabor y consistencia incluso después de unas horas en la heladera.

Frittata de verduras asadas Imagen creada por Chat GPT

La receta ideal para organizar las comidas

Cada vez más personas recurren al meal prep para ahorrar tiempo durante la semana y evitar improvisar el menú a último momento. En ese contexto, esta frittata se convierte en una gran aliada.

Puede prepararse con anticipación, conservarse en la heladera durante varios días y dividirse en porciones individuales para llevar al trabajo o simplemente recalentar en pocos minutos.

Además, admite múltiples versiones. Se pueden incorporar hierbas frescas, queso rallado, espinaca, champiñones o reemplazar algunos vegetales por los que estén de estación. Esa versatilidad hace que nunca resulte igual y permite aprovechar lo que haya disponible en casa.