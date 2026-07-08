La frittata de verduras asadas de Karina Gao que todos quieren probar: fácil, rendidora y llena de sabor
Con huevos y vegetales al horno, esta receta combina practicidad, nutrición y mucho sabor. Es ideal para cocinar una vez, guardar porciones y resolver varias comidas de la semana.
Hay recetas que llegan para quedarse. Porque son simples, rendidoras, aprovechan ingredientes que casi siempre hay en casa y permiten resolver varias comidas sin pasar horas en la cocina. La frittata de verduras asadas que comparte la chef Karina Gao reúne todas esas cualidades y suma un plus: el sabor intenso que aportan los vegetales cocinados al horno.
Perfecta para un almuerzo liviano, una cena o para quienes practican meal prep y prefieren dejar parte del menú semanal listo con anticipación, esta preparación demuestra que comer rico y casero no tiene por qué ser complicado.
El paso que marca la diferencia
A diferencia de otras tortillas o frittatas, el secreto de esta receta está en asar previamente las verduras. El horno concentra sus sabores, resalta el dulzor natural y les aporta una textura tierna con bordes apenas caramelizados.
Para prepararla se necesitan:
- 1 cebolla morada.
- 1 zucchini.
- 1 morrón rojo.
- 1 morrón amarillo.
- 1 berenjena.
- 1/2 calabaza.
- Aceite de oliva.
- Pimentón dulce.
- Cúrcuma.
- Ajo en polvo.
- Comino.
- Sal y pimienta.
- Entre 6 y 8 huevos, según el tamaño.
El primer paso consiste en cortar todas las verduras en cubos o trozos medianos y distribuirlas sobre una placa para horno. Luego se rocían con abundante aceite de oliva y se condimentan con pimentón dulce, cúrcuma, ajo en polvo y comino.
Se llevan a horno precalentado, a temperatura media-alta, durante aproximadamente 40 minutos o hasta que estén bien tiernas y comiencen a dorarse.
Cómo hacer la frittata
Cuando los vegetales ya estén fríos o apenas tibios, se baten entre seis y ocho huevos en un bowl grande. Se incorporan las verduras asadas, se mezcla bien y se ajusta la sal y la pimienta.
La preparación se vuelca en una sartén apta para horno previamente aceitada. Se cocina primero a fuego bajo hasta que los bordes empiecen a cuajar y luego se termina en el horno, donde el centro adquiere una textura firme, suave y esponjosa.
Puede servirse recién hecha o dejar enfriar para consumir más tarde. De hecho, una de sus ventajas es que mantiene muy bien su sabor y consistencia incluso después de unas horas en la heladera.
La receta ideal para organizar las comidas
Cada vez más personas recurren al meal prep para ahorrar tiempo durante la semana y evitar improvisar el menú a último momento. En ese contexto, esta frittata se convierte en una gran aliada.
Puede prepararse con anticipación, conservarse en la heladera durante varios días y dividirse en porciones individuales para llevar al trabajo o simplemente recalentar en pocos minutos.
Además, admite múltiples versiones. Se pueden incorporar hierbas frescas, queso rallado, espinaca, champiñones o reemplazar algunos vegetales por los que estén de estación. Esa versatilidad hace que nunca resulte igual y permite aprovechar lo que haya disponible en casa.
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