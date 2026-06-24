La receta de sopa de calabaza más sencilla y cremosa para el frío con solo cuatro ingredientes

Las sopas son las preparaciones de invierno por excelencia, para disfrutar al llegar al hogar y calentar el cuerpo. Una de las favoritas es la sopa de crema de calabaza, y cuanto más cremosa, mejor. Su receta es sencilla y con pocos ingredientes, pero si se falla en la preparación de las verduras, puede no resultar la textura deseada.

Este plato es un clásico del invierno, que aparece frecuentemente en restaurantes y hogares pero hay tres puntos clave que determinan su sabor. Conocé cómo preparar correctamente la cebolla en esta receta, la medida justa del caldo y cuándo se suma la nuez moscada.

Con un tiempo estimado de preparación de 20 minutos, la sopa cremosa de calabaza lleva solo cuatro ingredientes: calabaza, cebolla, caldo de verduras y nuez moscada.

Cómo preparar la sopa crema de calabaza casera paso a paso

En una olla a fuego medio, se debe calentar un poco de aceite y dorar una cebolla mediana picada con una pizca de sal. Se debe obtener un dorado suave que será la base de toda la sopa. Cuando la cebolla cambie de color, se le suma 600 gramos de calabaza pelada en cubos parejos y se mezclan. Cubrir la olla con 500 ml de caldo de verduras caliente, tapar y cocinar a fuego medio-bajo hasta que la calabaza quede tierna al pincharla. Procesar la mezcla en pulsos cortos hasta obtener una textura homogénea, y recién después ajustar con más caldo si hiciera falta. Agregar sal y pimienta a gusto, y la nuez moscada se agrega sobre el final, fuera del calor, para que no se apague el aroma.

Para agregar sofisticación y sabores novedosos al paladar, se puede servir con un hilo de aceite de oliva por arriba. Esto puede reforzar la sensación de cremosidad sin sumar lácteos. Si se busca contraste, las semillas de calabaza tostadas en sartén seca aportan crocancia y convierten una receta de invierno rápida en un plato más completo, sin volverla pesada.

Sopa crema de calabaza. Foto: Freepik.

Además de ser una preparación gustosa, la calabaza tiene gran aporte de fibra, potasio, vitaminas varias y es de bajo contenido calórico.

Los tres errores frecuentes que arruinan la consistencia de la crema de calabaza

El primer error aparece antes de que entre la calabaza. Cuando se está fritando la cebolla, ese dorado suave es la base del sabor de la sopa. Si se saltea, la crema no agarra mucho gusto y se suele recurrir a condimentos varios para corregir este error.

Luego, otro error es procesar de más, que puede llevar a texturas muy "licuadas", lejos de una consistencia cremosa. La forma de evitarlo es batiendo siempre a baja velocidad, en pulsos cortos, y ajustar el caldo después. Por último, el orden en que se agregan los ingredientes en esta receta es fundamental. Sumar la nuez moscada al principio, durante la cocción, hará que pierda su aroma y gusto ya que se pierde con el calor prolongado. Es por eso que se ralla al final, con la olla fuera del fuego.