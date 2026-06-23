El ingrediente casero que tenés en la cocina y sirve para recuperar el recubrimiento de tu sartén viejo

Con el uso diario y el paso del tiempo, es habitual que un sartén antiadherente pierda parte de sus propiedades originales. Como consecuencia, los alimentos comienzan a adherirse a la superficie con mayor facilidad, dificultando la cocción y aumentando el riesgo de que se quemen.

Antes de reemplazar el utensilio o recurrir al uso excesivo de aceite, existe un sencillo truco casero con sal que puede ayudar a mejorar su rendimiento y recuperar parcialmente su capacidad antiadherente.

Sal de mesa. Foto: Pxhere.

¿Por qué se pega la comida en el sartén?

Según explican especialistas en cocina, la adhesión de los alimentos responde a diversos procesos físicos y químicos que ocurren durante la cocción.

Las proteínas presentes en alimentos como las carnes, los huevos y los pescados tienden a interactuar con la superficie metálica del sartén. Estas reacciones favorecen que parte del alimento quede adherida mientras se cocina.

Además, aunque la superficie del sartén parezca completamente lisa, a nivel microscópico presenta pequeñas irregularidades, poros y grietas. Cuando el utensilio se calienta, estas estructuras se expanden. Sin embargo, al incorporar alimentos fríos o con alto contenido de agua, la temperatura desciende bruscamente y el metal vuelve a contraerse, atrapando parte de los ingredientes.

Tostadas en sartén Imagen creada por Chat GPT

La humedad de los alimentos también desempeña un papel importante. Al entrar en contacto con una superficie caliente, el agua comienza a evaporarse rápidamente. Este proceso puede alterar la temperatura del sartén y favorecer que la comida se pegue.

Otros factores que contribuyen al problema incluyen:



Rayaduras en la superficie.

en la superficie. Desgaste del recubrimiento antiadherente .

. Acumulación de residuos de alimentos.

Restos de grasa carbonizada.

Limpieza inadecuada del utensilio.

Cómo usar sal para recuperar las propiedades antiadherentes

Uno de los métodos más populares para mejorar el desempeño de un sartén antiadherente consiste en utilizar sal gruesa, un ingrediente que ayuda a eliminar residuos acumulados y acondicionar la superficie.

Paso a paso



Cubrí completamente la base del sartén con una capa uniforme de sal gruesa. Calentá el utensilio a fuego medio durante aproximadamente cinco minutos. Cuando la sal comience a saltar y adquiera una tonalidad amarillenta, retiralo del fuego. Dejá enfriar el sartén por completo. Desechá la sal utilizada. Limpiá la superficie con papel absorbente o toallas de papel. Aplicá una fina capa de aceite de cocina y distribuila uniformemente con otra hoja de papel.

Este procedimiento puede ayudar a eliminar restos de grasa, residuos incrustados y partículas adheridas, mejorando parcialmente la capacidad antiadherente del utensilio.

El error más común que hace que los alimentos se peguen

Más allá del estado del sartén, uno de los errores más frecuentes al cocinar es incorporar los alimentos antes de que el utensilio alcance la temperatura adecuada.

Los especialistas recomiendan:



Calentar primero el sartén vacío.

Añadir el aceite una vez que el utensilio esté caliente.

Esperar algunos segundos antes de incorporar los ingredientes.

Esta práctica favorece una cocción más uniforme y reduce significativamente la posibilidad de que los alimentos se adhieran a la superficie.

La importancia de controlar la temperatura de cocción

La temperatura de cocción es un factor clave para obtener buenos resultados en la cocina. Algunas preparaciones, como la caramelización de cebolla, requieren temperaturas bajas y tiempos prolongados. Otras técnicas, como sellar carnes, dorar alimentos o hervir líquidos, necesitan temperaturas más elevadas.

Utilizar el nivel de calor adecuado no solo mejora el resultado final de las recetas, sino que también contribuye a proteger el recubrimiento antiadherente y prolongar la vida útil del sartén.

Cómo cuidar un sartén antiadherente para que dure más tiempo

Mantener el sartén limpio y en buenas condiciones es fundamental para conservar sus propiedades.

Para proteger el antiadherente y evitar daños prematuros, se recomienda:



Retirar los residuos de comida después de cada uso.

Evitar fibras abrasivas y esponjas metálicas.

No utilizar productos químicos agresivos.

Emplear utensilios de madera, silicona o materiales que no rayen la superficie.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Con estos cuidados y el uso ocasional del truco de la sal gruesa, es posible prolongar la vida útil del sartén, mejorar su desempeño y evitar que la comida se pegue durante la cocción.