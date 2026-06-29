Están en tu cocina: los seis alimentos que compramos como saludables pero que engañan a tu organismo

Elegir alimentos saludables puede parecer una tarea sencilla cuando los envases incluyen frases como "natural", "orgánico", "libre de gluten", "light" o "bajo en grasa". Sin embargo, estas afirmaciones no siempre garantizan una buena calidad nutricional y, en algunos casos, pueden inducir a error al consumidor.

Muchos alimentos ultraprocesados utilizan estrategias de marketing para destacar una característica positiva del producto, mientras ocultan otros aspectos menos saludables, como un alto contenido de azúcar, sodio, grasas o aditivos.

La industria alimentaria suele resaltar atributos específicos, como un mayor aporte de proteínas, la ausencia de grasa o el agregado de vitaminas y minerales. Esto puede generar la percepción de que un producto es beneficioso para la salud, aunque su composición nutricional no sea la más recomendable.

Comida chatarra vs saludable. Foto: Freepik.

La doctora Krystal Lopez, del Hospital Houston Methodist, explica que expresiones como "bajo en azúcar", "alto en calcio" o "apto para dieta keto" pueden utilizarse legalmente en el etiquetado, pero no reflejan necesariamente que el alimento sea saludable en su conjunto.

Por eso, la especialista recomienda leer detenidamente la información nutricional y la lista de ingredientes antes de incorporar cualquier producto a la alimentación cotidiana.

Alimentos que parecen saludables, pero pueden no serlo

Yogures saborizados

Mujer elige un yogur en un supermercado. Foto: Freepik

Aunque los yogures son conocidos por aportar calcio y probióticos, algunas variedades saborizadas pueden contener hasta 30 gramos de azúcar por porción, una cantidad equivalente a aproximadamente siete cucharaditas y media. Por este motivo, conviene optar por versiones naturales y agregar fruta fresca si se busca un sabor más dulce.



Barras de granola

Las barras de granola suelen promocionarse como un snack saludable y práctico. Sin embargo, muchas contienen azúcares añadidos, edulcorantes artificiales y proteínas altamente procesadas. Además, pueden aportar tantas calorías como un desayuno completo, pero con una capacidad mucho menor para generar saciedad.



Carnes frías y embutidos

Los embutidos y otras carnes procesadas presentan elevados niveles de sodio, conservantes y, en algunos casos, azúcar añadido. Según Krystal Lopez, no deberían considerarse una fuente principal de proteínas, ya que su consumo frecuente se asocia con diversos riesgos para la salud.



Bebidas energéticas

Foto: Needpix.

Las bebidas energéticas pueden contener alrededor de 200 miligramos de cafeína por porción. La especialista advierte que consumir más de una al día puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial, arritmias cardíacas y otros problemas cardiovasculares, especialmente en personas sensibles a la cafeína.



Gomitas y jugos envasados

Muchos jugos envasados y gomitas de fruta se promocionan como productos elaborados con fruta real o enriquecidos con vitamina C y colágeno.

No obstante, con frecuencia contienen grandes cantidades de azúcar y muy poca fibra, por lo que no ofrecen los mismos beneficios que la fruta fresca.



Productos "light" o "cero calorías"

Los alimentos etiquetados como "light", "sin grasa" o "cero calorías" tampoco siempre representan la mejor elección. En muchos casos, la reducción de grasa o azúcar se compensa con el uso de edulcorantes artificiales, espesantes y otros ingredientes destinados a mantener el sabor o la textura, algunos de los cuales pueden favorecer el aumento del apetito o los antojos.

¿Cómo elegir alimentos realmente saludables?

Además de prestar atención a las frases destacadas en el envase, la doctora Krystal Lopez recomienda revisar cuidadosamente la tabla nutricional y la lista de ingredientes.

Asimismo, aconseja priorizar una alimentación basada en alimentos frescos y mínimamente procesados, como:



Frutas.

Verduras.

Proteínas magras.

Grasas saludables.

Legumbres.

Frutos secos.

Elegir este tipo de alimentos ayuda a mantener una alimentación saludable, mejorar la calidad nutricional de la dieta y reducir el consumo de productos ultraprocesados.