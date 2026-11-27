La entraña es uno de los cortes habituales de la parrilla y, por su grosor, requiere atención durante la cocción para evitar que se reseque.

Una forma de realzar su sabor es prepararla con una marinada de ajo, perejil, orégano, vinagre y aceite, que se deja actuar en frío durante aproximadamente dos horas antes de llevar la carne al fuego.

La preparación, atribuida al cocinero Andrés Bravo, combina hierbas, condimentos y líquidos para aportar aroma y acidez. Sin embargo, el resultado también depende del manejo de las brasas y del tiempo de cocción.

Cómo preparar la marinada para la entraña

Para elaborar la mezcla se necesitan los siguientes ingredientes:

Un manojo de perejil fresco picado.

Cuatro dientes de ajo picados.

Una cucharadita de orégano.

Media taza de vinagre de manzana o de vino tinto.

Una taza de aceite de oliva o girasol.

Sal y pimienta.

Ají molido, opcional.

El primer paso consiste en mezclar todos los ingredientes hasta integrarlos. Luego se coloca la entraña en un recipiente y se distribuye una cucharada generosa de la preparación por cada porción, procurando cubrir la carne.

El recipiente se tapa y se lleva a la heladera durante unas dos horas. Ese tiempo permite que la carne incorpore los aromas de las hierbas y los condimentos.

Una recomendación es reservar una parte de la marinada para utilizar al momento de servir, en lugar de volcar toda la preparación sobre la parrilla.

Los cuidados durante la cocción

Una vez transcurrido el tiempo de reposo, se retira la carne de la marinada y se deja escurrir el exceso de líquido. Este paso ayuda a evitar que el goteo provoque llamaradas sobre las brasas.

La entraña se cocina sobre una parrilla bien caliente, con brasas listas y sin llama directa. Se deja dorar de un lado hasta que forme una costra y luego se da vuelta para completar la cocción. El tiempo dependerá del grosor de la pieza y del punto deseado.

Como se trata de un corte de cocción rápida, es importante no prolongar demasiado su permanencia sobre el fuego: el exceso de cocción puede hacer que pierda jugosidad y se vuelva más duro.

Por último, una vez retirada de la parrilla, se recomienda dejar reposar la carne unos minutos antes de cortarla. El corte debe realizarse en sentido contrario a las fibras, una técnica que facilita la masticación y contribuye a conseguir una textura más tierna.

En base a El Tiempo/GDA